ЖКХ

Татьяна Фомченкова: Введение единого платежа за ЖКУ требует подготовки

Для того, чтобы ввести единый платежный документ за ЖКУ, необходимо предварительно подготовить людей путем пропаганды и дождаться привыкания. Такое мнение озвучила депутат Псковского областного Собрания по округу №5 (Великие Луки), директор гимназии имени Софьи Ковалевской Татьяна Фомченкова в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Я думаю, чтобы вводить общие квитанции, нужно, как и в любом новом деле, провести период пропаганды и привыкания. Возможно, люди должны впервые увидеть эти платежки не тогда, когда они придут в почтовый ящик, на электронный адрес или на «Госуслуги», а когда заранее познакомятся с ними в социальных сетях», — сказала депутат.

Татьяна Фомченкова также отметила, что опасения граждан часто бывают оправданы из-за слишком резкого внедрения нововведений, которое приводит к непониманию: «Система должна быть понятная, очевидная и действительно рабочая. При этом, возможно, при каких-то проблемных историях, переплатах должен быть один оператор, который бы работал и упрощал жизнь людям. Опасения людей, я думаю, оправданы, потому что иногда новое сваливается на голову так, что люди не понимают, что с ним делать. Если правильно подойти и подготовить людей — это дело благое. Но сделать его нужно тоже правильно».

Напомним, большинство респондентов Псковской Ленты Новостей негативно относится к идее введения единой квитанции за коммунальные услуги. За возврат к отдельным платежным документам высказались 66,2% псковичей.

