ЖКХ

Елена Даньшова: Единая квитанция за ЖКУ удобна не для всех

Единый платежный документ за ЖКУ вызывает у псковичей недоверие. Он удобен для молодых людей, однако представителям старшего поколения сложно разбираться в тонкостях начислений. Таким мнением поделилась депутат Псковского областного Собрания по одномандатному округу №6 (восточная часть города Великие Луки), заместитель председателя комитета по труду и социальной политике, директор средней общеобразовательной школы №12 имени маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского Елена Даньшова в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Трудно сказать, как эти счета будут коррелироваться вместе. Нам сейчас в Великих Луках действительно приходит единый счет, и избиратели задают вопрос: почему объединили капремонт с оплатой за электроэнергию? Люди это не очень воспринимают, потому что нет прозрачности в расходах на капремонт. Электроэнергия — это понятно: не заплатил, накопил долг — у тебя ее отключат. А если это объединить с капремонтом, получается какой-то элемент насилия, потому что это отсроченные платежи, которые накапливаются и откладываются на длительный период для ремонта в будущем. Это у многих вызывает недоверие. Лично я нейтрально к этому отношусь, но даже у меня эта квитанция вызывает вопросы», — пояснила парламентарий.

Депутат также подчеркнула, что особенно остро проблема стоит для пенсионеров, которые не имеют возможности отслеживать информацию на электронных ресурсах. По ее мнению, решением проблемы должна стать комплексная работа по информированию жителей.

«Очень много людей пенсионного возраста, которые не смотрят электронные ресурсы и не понимают, куда идут эти деньги, как накапливаются, что в планах. Наверное, не хватает информированности по каждому конкретному дому. Это вопрос к управляющим организациям. Можно сделать так, чтобы фонд капремонта сотрудничал с "управляйками", они были проинформированы, сколько на счету конкретного дома и куда это потратится. Я, например, живу в доме, где одни пенсионеры, дом 1969 года постройки. Откуда наши бабушки будут заходить на сайт капремонта? Все портит отсутствие информированности. А когда будет информированность, тогда не будет негатива», — заключила Елена Даньшова.

При этом она признала, что для технически подкованных пользователей единая квитанция действительно удобна. Однако депутат подчеркнула, что только при создании эффективной системы информирования можно снять существующее недовольство среди населения.

Напомним, большинство респондентов Псковской Ленты Новостей негативно относится к идее введения единой квитанции за коммунальные услуги. За возврат к отдельным платежным документам высказались 66,2% псковичей.

