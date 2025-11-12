Псковcкая обл.
ЖКХ

Совсем пропан

12.11.2025 17:10|ПсковКомментариев: 0

Пустой баллон с пропаном в Псковской области с 1 января негде будет обменять на полный. Или нет? Единственная компания, поставляющая жителям региона сжиженный газ в баллонах, заявила о своем намерении прекратить работу и закрыть склады в муниципалитетах. В региональном комитете по тарифам и энергетике вопрос взяли под особый контроль. К тому же, несколько лет назад подобное уже было. Подробности о том, на какой стадии сейчас находится поиск решения и чем похожая ситуация завершилась в 2021 году, в материале обозревателя Псковской Ленты Новостей Юлии Магеры.

 

Пустые баллоны

Вечером воскресенья, 9 ноября, в официальных аккаунтах Псковской области во всех соцсетях появился комментарий регионального министерства тарифов и энергетики относительно ситуации, складывающейся на рынке сжиженного газа в баллонах. Время публикации говорит о важности, которую теме придают в профильном ведомстве, и означает, что заявление стало результатом работы, проведенной в выходные.

«ООО «Псковтрансгаз» является единственной организацией в Псковской области, реализующей сжиженный газ в баллонах на территории всех муниципальных образований, - написано в официальном сообщении. - На протяжении пяти лет с 2020 года ООО «Псковтрансгаз» регулярно предоставляло в министерство документы на утверждение тарифа и получало из областного бюджета субсидию, компенсирующую разницу между установленной для населения ценой и фактическими расходами. В этом году ООО «Псковтрангаз» не только не вышло на утверждение тарифа на 2026 год, но и уведомило о прекращении деятельности по реализации сжиженного газа населению с 1 января 2026 года. Правительство области ищет решение сложившейся ситуации. Вопрос находится на особом контроле».

О том, что единственный поставщик населению баллонного газа с наступлением нового года прекращает свою работу, первыми узнали читатели Псковской Ленты Новостей. Через самое популярное СМИ Псковской области компания заранее распространила информация о грядущем прекращении работы. Останавливается не только замена пустых баллонов на полные, но и наполнение газгольдеров — индивидуальных резервуаров, с помощью которых отапливаются и подогревают воду частные домовладения.

«Доставка населению баллонов с газом с 1 января следующего года будет прекращена. С указанной даты прекратят свою работу все склады, осуществлявшие реализацию газа в баллонах», - сказано в заявлении компании.

Казалось бы, рутинная ситуация, мало ли фирм закрываются и открываются ежедневно. Тем более, владельцам газгольдеров предложено обратиться в «Псковские коммунальные системы» для дальнейшего обслуживания. Однако в случае с баллонным газом деятельность компании, реализующей его населению, имеет социальное значение, так как альтернативного поставщика на рынке не существует. Замены уходящему «Псковтрансгазу» нет. Во всяком случае, пока нет.

Газ с компенсацией

Почему вопрос баллонного газа имеет чрезвычайно важное значение? На 1 января 2024 года уровень газификации Псковской области составлял 47,23%. «Газпром межрегионгаз Псков» выполняет колоссальную работу по реализации президентской программы догазификации. В частности, трубопроводный природный газ пришел туда, где его ранее вовсе не было, например, появился в Пушкинских Горах, о чем Псковская Лента Новостей подробно рассказывала.

Также газифицируются отдельные деревни, только за эту осень трубопроводный газ пришел в печорские деревни Печки, Видовичи и Усадище, в Заборовку и Струково под Псковом, в куньинское Усадище, островские Глушни и пыталовское Шелино. С начала нынешнего года более 2600 новых абонентов присоединились к тянущимся по региону трубам, за весь прошлый год - 1900 домовладений.

Девять муниципалитетов - Гдовский, Красногородский, Новоржевский, Опочецкий, Плюсский, Пустошкинский, Себежский, Стругокрасненский и Усвятский - еще ждут природного газа. Где-то пока ведутся изыскательные работы, в других уже запущена стадия реального строительства. Пока трубопроводного газа нет, баллоны остаются наиболее экономичным видом топлива для приготовления пищи. Список райцентров, где закрываются склады «Псковтрансгаза» почти целиком совпадает со списком негазифицированных муниципалитетов. С 1 января замки повесят на хранилища в Гдове, Острове, Опочке, Себеже, Палкино, Стругах Красных, Плюссе, а также в Пушкинских Горах, где баллонный газ остается востребован до полной разводки внутрипоселкового газопровода.

Цена баллона регулируется на региональном уровне. Летом Псковская Лента Новостей в инфографике о традиционном росте тарифов на коммунальные услуги рассказывала о подорожании баллонного топлива на 12%. С 1 июля цена составила 53,15 рубля за кг со склада и 61,05 рубля с доставкой. Газа в каждый баллон по нормативу закачивают 21,2 кг, то есть стоит он 1127 или 1295 рублей.

Тариф не является экономически обоснованным, то есть установлен на уровне, подъемном для населения. Государство доплачивает частной компании, наполняющей баллоны, чтобы та не работала в минус. Экономически обоснованную ставку также фиксирует региональный комитет по тарифам и энергетике. На весь текущий год она составляет 67,23 и 76,89 рубля за кг. То есть из областного бюджета «Псковтрансгазу» компенсируют 14,08 или 15,84 рубля за каждый проданный населению килограмм сжиженного газа, то есть 298,5 или 335,8 рубля с баллона - на столько больше должна стоить полная емкость топлива.

Но с 1 января купить баллон газа будет невозможно ни за какие деньги.

Во всяком случае, так это выглядит для стороннего наблюдателя по состоянию на середину ноября. Но в высоких кабинетах призывают не делать далеко идущих выводов.

«Всем надо успокоиться, паниковать не надо. В любом случае будет выход, и люди будут иметь газ. Думаю, что по поводу доставки газа в баллонах ситуация урегулируется однозначно», - призвал депутат областного Собрания Армен Мнацаканян в комментарии для ПЛН.

Он сообщил, что тема будет поднята на встрече фракции «Единой России» в региональном парламенте с губернатором Михаилом Ведерниковым во время обсуждения бюджета на следующий год. И напомнил, что аналогичный кейс глава региона успешно решил в 2021 году.

Не впервой

Действительно, та же самая компания «Псковтехгаз» в 2021 году объявила, что с 23 апреля прекращает возить баллоны населению и планирует банкротиться. Произошло следующее. С 1 января 2020 года на федеральном уровне по неизвестным причинам отказались от регулирования тарифов на доставку сжиженного газа. Стоимость самого топлива осталась под надзором государства, а вот цены на его транспортировку отпустили на волю рынка. И они неминуемо взлетели по всей стране. В Псковской области стоимость баллона сразу же подскочила с 570 до 840 рублей. Да еще и антиковидные ограничения сильно ударили по экономической стабильности во многих семьях. Наверх пошли сигналы о социальной напряженности. Поэтому в 2021 году все вернули обратно, государство вновь само себе разрешило регулировать тариф на доставку - как раз с 23 апреля. К этому моменту «Псковтрансгаз» доставлял один баллон уже за 1400 рублей. С государственным тарифом стоимость одной емкости опустилась до 875 рублей. Поставщику газа антимонопольщики указали на то, что он не имеет права прекращать доставку, занимая доминирующее положение, на что прозвучала угроза банкротства, а с банкрота, как известно, взятки гладки. После демарша поставщика было принято решение о субсидировании доставки из областного бюджета. Ситуация стабилизировалась.

Однако теперь в этой схеме что-то сломалось, она перестала устраивать компанию, доставляющую населению газ. Важно — единственную компанию. До декабря 2023 года в южных районах работала также фирма «Союз», но и тогда конкуренция носила формальный характер, обе компании управлялись одним лицом.

Вероятно, какое-то решение будет найдено - изменена формула расчета субсидии или привлечен новый поставщик. Текущий, к его чести, выступил с предупреждением заранее, оставив властям временной люфт на решение вопроса. Каким бы оно ни вышло, для жителей Псковской области важно, чтобы проснувшись 1 января, было куда позвонить для заказа доставки очередного баллона.

Юлия Магера

Источник: Псковская Лента Новостей
