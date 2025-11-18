ЖКХ

Реконструкция коллектора от улицы Коммунальной до Радиозавода в Пскове запланирована на 2027 год

Проблема старых канализационных сетей на улице Максима Горького в Пскове близится к разрешению при финансовой поддержке правительства и министерства. Благодаря их заинтересованности в 2027 году выделят финансирование на перекладку от улицы Коммунальной до Радиозавода. Об этом рассказал заместитель директора по производству муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Олег Панкевич в эфире радиостанции ПЛН FM (102,6).

По словам гостя студии, два года велись активные ремонтные работы, завершившиеся успешным решением острой проблемы устаревшего участка коллектора протяжённостью около 500 метров в исторически значимой зоне города. Этот этап стал возможным благодаря усилиям подрядчиков из Санкт-Петербурга, обладающих необходимыми компетенциями и опытом строительства метро.

