Прокуратура проверила проблемную котельную в Заплюсье. ВИДЕО

Прокуратура Псковской области контролирует ситуацию с теплоснабжением в поселке Заплюсье, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

Видео: прокуратура Псковской области

Начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры области Евгения Конюхова лично проверяет работу котельной №12, обслуживающей социальные объекты и жилой фонд поселка. Целью проверки является установление причин сложившейся ситуации и выявление виновных лиц.

В ходе выезда совместно с прокурором Плюсского округа Егором Смирновым проведен осмотр объекта теплоснабжения, продолжается сбор и анализ документации, опрос ответственных должностных лиц.

Прокуратура области даст принципиальную оценку всем выявленным фактам бездействия или халатности со стороны ресурсоснабжающей организации, управляющих компаний и органов местного самоуправления.

Напомним, суд установил, что оборудование котельной №12, расположенной на улице Пионерской в поселке Заплюсье Плюсского округа, вышло из строя по причине использования топлива ненадлежащего качества.

Решением суда бездействие администрации Плюсского муниципального округа признано незаконным, на нее возложена обязанность незамедлительно принять меры по организации надлежащего теплоснабжения.

Детский сад и школу в поселке Заплюсье временно закрыли для посещения.