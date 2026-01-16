 
ЖКХ

Прокуратура проверила проблемную котельную в Заплюсье. ВИДЕО

0

Прокуратура Псковской области контролирует ситуацию с теплоснабжением в поселке Заплюсье, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

Видео: прокуратура Псковской области

Начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры области Евгения Конюхова лично проверяет работу котельной №12, обслуживающей социальные объекты и жилой фонд поселка. Целью проверки является установление причин сложившейся ситуации и выявление виновных лиц.

В ходе выезда совместно с прокурором Плюсского округа Егором Смирновым проведен осмотр объекта теплоснабжения, продолжается сбор и анализ документации, опрос ответственных должностных лиц.

Прокуратура области даст принципиальную оценку всем выявленным фактам бездействия или халатности со стороны ресурсоснабжающей организации, управляющих компаний и органов местного самоуправления.

Напомним, суд установил, что оборудование котельной №12, расположенной на улице Пионерской в поселке Заплюсье Плюсского округа, вышло из строя по причине использования топлива ненадлежащего качества.

Решением суда бездействие администрации Плюсского муниципального округа признано незаконным, на нее возложена обязанность незамедлительно принять меры по организации надлежащего теплоснабжения.

Детский сад и школу в поселке Заплюсье временно закрыли для посещения.

Прокомментировать
Сюжет

Проблемы с отоплением в морозный январь 2026 года

Андрей Мошков взял на контроль восстановление тепла в Заплюсье

Прокуратура проверила проблемную котельную в Заплюсье. ВИДЕО

Топливо ненадлежащего качества стало причиной поломки котельной в поселке Заплюсье
Другие материалы сюжета

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026