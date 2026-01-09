Общество

Погодные условия не дали энергетикам в Невельском округе устранить отключения электроэнергии

0

Сохраняющиеся в течение дня экстремальные погодные условия не дали возможности энергетикам устранить аварийные отключения электроэнергии в Невельском муниципальном округе. Об этом пишет глава округа Олег Майоров в соцсети ВКонтакте.

На 18 часов 86 населенных пунктов 850 абонентов остаются без света. На завтрашний день запланированы работы по выявлению отключений и восстановлению электроснабжения.

По словам главы округа, дорожная обстановка также остается крайне сложной. Работы по расчистке дорог по установленному графику будут продолжены в ночное время.

Все службы работают в усиленном режиме.

