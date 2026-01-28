Бастрыкин требует отчет от псковского СУ СК из-за проблем с коммунальной инфраструктурой

В ходе оперативного совещания, проведенного председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным, подняли тему состояния коммунальной инфраструктуры в Псковской области. Регион оказался среди лидеров по количеству обращений граждан, касающихся неблагополучного состояния жилого фонда и зданий социальной инфраструктуры, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-служба СК.

Фото здесь и далее: Следственный комитет Российской Федерации

Среди кризисных регионов также — Самарская, Ульяновская, Свердловская области и Красноярский край.

Глава Следственного комитета акцентировал внимание на необходимости детального анализа работы ответственных должностных лиц, отметив: «Все процессуальные инструменты и полномочия для этого у вас есть».

Александр Бастрыкин поручил руководителям следственных управлений представить доклады о принятых мерах по устранению проблем в коммунальной сфере.

Ранее глава СК России дал указание повторно возбудить уголовное дело в связи с обращениями о ненадлежащем теплоснабжении в поселке Заплюсье Плюсского муниципального округа.

На этой неделе губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочее совещание по состоянию систем теплоснабжения в Заплюсье, гдовском селе Смуравьёво‑2 и гдовском поселке Ямм.