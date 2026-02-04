Прокуратура проверила ход ремонта котельной в Заплюсье

Рабочий выезд в Плюсский муниципальный округ, чтобы проконтролировать ситуацию с отоплением в поселке Заплюсье, осуществили первый заместитель прокурора области Константин Мозеров и начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры области Евгения Конюхова, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре региона.

Видео: прокуратура Псковской области

В ходе визита был проконтролирован ход выполнения ремонтных работ на котельной в поселке Заплюсье.

Также проведен личный прием местных жителей. Граждане обращались по вопросам нарушений жилищных прав, некачественного предоставления коммунальных услуг и нарушений в работе службы судебных приставов.

По всем поступившим обращениям прокуратура области организовала проверки.

Напомним, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК представить доклад о принятых мерах по устранению проблем в коммунальной сфере в Псковской области.

Ранее глава СК России дал указание повторно возбудить уголовное дело в связи с обращениями о ненадлежащем теплоснабжении в поселке Заплюсье Плюсского муниципального округа.