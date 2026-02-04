 
ЖКХ

Прокуратура проверила ход ремонта котельной в Заплюсье

0

Рабочий выезд в Плюсский муниципальный округ, чтобы проконтролировать ситуацию с отоплением в поселке Заплюсье, осуществили первый заместитель прокурора области Константин Мозеров и начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры области Евгения Конюхова, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре региона.

Видео: прокуратура Псковской области

В ходе визита был проконтролирован ход выполнения ремонтных работ на котельной в поселке Заплюсье.

Также проведен личный прием местных жителей. Граждане обращались по вопросам нарушений жилищных прав, некачественного предоставления коммунальных услуг и нарушений в работе службы судебных приставов.

По всем поступившим обращениям прокуратура области организовала проверки.

Напомним, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК представить доклад о принятых мерах по устранению проблем в коммунальной сфере в Псковской области.

Ранее глава СК России дал указание повторно возбудить уголовное дело в связи с обращениями о ненадлежащем теплоснабжении в поселке Заплюсье Плюсского муниципального округа. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026