Степень износа объектов теплоснабжения в Псковской области составила почти 67%

Степень физического износа объектов теплоснабжения в Псковской области составляет 66,87%, сообщила врио министра строительства и ЖКХ Ксения Григорьева в рамках «парламентского часа» на 52-й сессии Псковского областного Собрания депутатов, который посвящен сфере теплоснабжения, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

На сегодняшний день в Псковской области эксплуатируется 414 котельных общей мощностью 2344 Гкал/час. Общая протяженность тепловых и паровых сетей в трубном исчислении составляет 959,1 км.

Степень физического износа объектов теплоснабжения Псковской области составляет 66,87%. Самый высокий износ наблюдается в Палкинском муниципальном округе – 87,97%, в Островском муниципальном округе – 86,63%, в Дновском муниципальном округе – 81,43%. Ветхими признаны 385,1 км тепловых сетей.

Общий объем дебиторской задолженности в сфере теплоснабжения по состоянию на 1 января текущего года составил 1 704 513 000 рублей. Объем просроченной задолженности по состоянию на 1 января 2026 года составляет 841 362 000 рублей.

В 2026 году принято решение о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, выданным из областного бюджета для погашения долговых обязательств муниципального образования по кредитам, полученным в кредитных организациях, с погашением муниципальным образованием в течение 2026-2028 годов половины задолженности и со списанием второй половины задолженности.

Участие муниципальных образований в реструктуризации в 2026 году позволит списать в течение 2026- 2028 годов 262,5 млн рублей.

Решение о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам позволило муниципальным образованиям высвободить средства для направления их на решение первоочередных задач, в том числе для подготовки к отопительному сезону.

«Коллапса как такового не произошло. Произошло отключение котельной в Заплюсье. Все остальное касалось точечных адресов, где приходилось подключать глав муниципалитетов, "управляйки", но коллапса не произошло», - заявила Ксения Григорьева.

«Как вы сами оцениваете отопительный сезон? Из вашего выступления следует, что все хорошо и ничего улучшать не надо», - спросил депутат от ЛДПР Антон Минаков.