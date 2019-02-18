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Интерактив: Пскову нужны новые предприятия

05.03.2019 10:29|ПсковКомментариев: 7

3 марта в Пскове прошел митинг против строительства в Моглино химического завода. Присутствовало, по данным СМИ, порядка 700 человек.

Да, действительно, возможно этот завод является опасным объектом, однако, это не может являться причиной отказа от строительства. В Пскове безработица. Молодые люди уезжают из Пскова из-за отсутствия достойной работы. Нужно создавать производственные мощности, так как Псков превратился в город практически без объектов промышленности.

В Великих Луках, где численность населения в два раза меньше, промышленных объектов намного больше, чем в Пскове. В городе есть более опасные объекты, чем этот завод, но никто об этом не говорит и не обращает внимание. Просто нужно обеспечит защиту от чрезвычайных происшествий на таких объектах. Объекты атомной энергетики строятся повсюду. Люди хотят жить с электричеством, а не с лучиной.

Если так боязно - установите общественный контроль за проектированием завода и его строительством.

Саныч

Теги: #Моглино
Источник: Псковская Лента Новостей
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