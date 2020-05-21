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Сегодня я шла по мосту через Пскову и увидела на островке внизу мертвого бобра. Судя по всему, у него выпотрошено брюхо - внутренности лежат отдельно. Если бы это сделали голодные собаки, это бы все выглядело иначе. Мне кажется, это сделал какой-то живодер.
На фото: спуск с Каменного переулка на Красногорскую улицу
Может, это не первый случай жестокого убийства животного в городе. А такие психически больные люди с животных и на людей могут переключиться. Плюс есть уголовная статья за жестокое обращение с животными.
Бобра очень жалко, местные жители говорят, он тут пару лет жил и никому не мешал. Еще ужасно, что сегодня 1 сентября, и это все могли видеть дети, которые шли из школы.
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Фотофакт: В Пскове жестоко убили бобра. 18+
Сегодня я шла по мосту через Пскову и увидела на островке внизу мертвого бобра. Судя по всему, у него выпотрошено брюхо - внутренности лежат отдельно. Если бы это сделали голодные собаки, это бы все выглядело иначе. Мне кажется, это сделал какой-то живодер.
На фото: спуск с Каменного переулка на Красногорскую улицу
Может, это не первый случай жестокого убийства животного в городе. А такие психически больные люди с животных и на людей могут переключиться. Плюс есть уголовная статья за жестокое обращение с животными.
Бобра очень жалко, местные жители говорят, он тут пару лет жил и никому не мешал. Еще ужасно, что сегодня 1 сентября, и это все могли видеть дети, которые шли из школы.
18+
Александра Милованова