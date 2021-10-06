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Интерактив: Для наркодилеров ни снег, ни полиция не помеха
Для псковских наркодилеров снег и полиция не помеха. Хоть правоохранители и говорят о проведении регулярных рейдов в Корытовском лесопарке, однако, как и раньше, тут можно обнаружить многочисленные разрытые закладки наркотиков.
Казалось бы, люди уже неоднократно обращали внимание на это безобразие, все об этом знают, но что-то ответственные лица не спешат решать проблему, которая по большому счету является вопросом жизни и смерти, прежде всего, нашего молодого поколения.
Напомним, что после сигналов читателей ПЛН в УМВД заявили об организации в Корытовском лесопарке регулярных рейдов полиции и Росгвардии, а также о задержании трех человек, подозреваемых в незаконном распространении наркотиков. Но, очевидно, что принимаемых мер недостаточно.
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Интерактив: Для наркодилеров ни снег, ни полиция не помеха
Для псковских наркодилеров снег и полиция не помеха. Хоть правоохранители и говорят о проведении регулярных рейдов в Корытовском лесопарке, однако, как и раньше, тут можно обнаружить многочисленные разрытые закладки наркотиков.
Казалось бы, люди уже неоднократно обращали внимание на это безобразие, все об этом знают, но что-то ответственные лица не спешат решать проблему, которая по большому счету является вопросом жизни и смерти, прежде всего, нашего молодого поколения.
Неужели и дальше всё так будет продолжаться?!
Диана
Напомним, что после сигналов читателей ПЛН в УМВД заявили об организации в Корытовском лесопарке регулярных рейдов полиции и Росгвардии, а также о задержании трех человек, подозреваемых в незаконном распространении наркотиков. Но, очевидно, что принимаемых мер недостаточно.
Псковская Лента Новостей вновь настоятельно призывает правоохранительные органы и исполнительную власть обратить внимание на указанную проблему и взять ее решение на контроль.