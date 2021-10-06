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Магазины Пскова не перестают удивлять, причем не в самую лучшую сторону!
Только все привыкли к отсутствию сахара, соли и круп, как неожиданно стали пустеть полки в совершенно другом отделе! Неприятной неожиданностью для меня стал начинающийся дефицит предметов женской гигиены. Пачек с прокладками становится все меньше, а тампонов и вовсе не достать!
Уже предвкушаю, что сейчас все, кому не достались прокладки, сметут весь бинт и вату в аптеках! Вернемся к традициям гигиены 100-летней давности!
Люди, давайте будем благоразумными и перестанем сами устраивать дефицит! Неужели мы теперь будем просто раскупать все, что плохо лежит на полках супермаркетов?
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Интерактив: И этот день не наш
Магазины Пскова не перестают удивлять, причем не в самую лучшую сторону!
Только все привыкли к отсутствию сахара, соли и круп, как неожиданно стали пустеть полки в совершенно другом отделе! Неприятной неожиданностью для меня стал начинающийся дефицит предметов женской гигиены. Пачек с прокладками становится все меньше, а тампонов и вовсе не достать!
Уже предвкушаю, что сейчас все, кому не достались прокладки, сметут весь бинт и вату в аптеках! Вернемся к традициям гигиены 100-летней давности!
Люди, давайте будем благоразумными и перестанем сами устраивать дефицит! Неужели мы теперь будем просто раскупать все, что плохо лежит на полках супермаркетов?
Зинаида