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Привыкать к реалиям новой жизни, полагаю, нам придется еще долго. Рост цен на товары очевиден, где-то на ценнике постепенно добавляют рубля три-четыре, а где-то сразу происходит какой-то невероятный бум. Как на него реагировать - плакать или смеяться - тут уже думайте сами, как говорится.
Два рулона бумажных полотенец сегодня в сетевом магазине продают почти за 500 рублей. Для счастливых обладателей скидочной карты цена ниже - 469 рублей 99 копеек.
Лично я всегда имею дома бумажные полотенца и активно их использую. Ну, если теперь расценки будут такими, возможно, задумаюсь о переходе на старые-добрые тканевые аналоги. Я все понимаю про дефицит бумаги, да и товар тут импортный, Германия, чего тут хотеть! Но, извините, что будем делать с естественными потребностями? Думаю, нам всем стоит серьезно обеспокоиться. От использования туалетной бумаги я ну совсем не знаю, как отказаться. Неужели на нее теперь всей страной откладывать с зарплаты придется?
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Интерактив: Копи на бумажку
Привыкать к реалиям новой жизни, полагаю, нам придется еще долго. Рост цен на товары очевиден, где-то на ценнике постепенно добавляют рубля три-четыре, а где-то сразу происходит какой-то невероятный бум. Как на него реагировать - плакать или смеяться - тут уже думайте сами, как говорится.
Два рулона бумажных полотенец сегодня в сетевом магазине продают почти за 500 рублей. Для счастливых обладателей скидочной карты цена ниже - 469 рублей 99 копеек.
Лично я всегда имею дома бумажные полотенца и активно их использую. Ну, если теперь расценки будут такими, возможно, задумаюсь о переходе на старые-добрые тканевые аналоги. Я все понимаю про дефицит бумаги, да и товар тут импортный, Германия, чего тут хотеть! Но, извините, что будем делать с естественными потребностями? Думаю, нам всем стоит серьезно обеспокоиться. От использования туалетной бумаги я ну совсем не знаю, как отказаться. Неужели на нее теперь всей страной откладывать с зарплаты придется?
Кристина