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Псковский «Горводоканал» сообщил о восстановлении покрытия дороги у Псковской городской больницы

На страничке псковского «Горводоканала», в соцсети Instagram, появилось сообщение о том, что мероприятие взяло на себя восстановление дорожного покрытия проезжей части у горбольницы.

Источник: страничка предприятия, соцсеть Instagram

«Восстанавливаем дорожное покрытие на проезжей части около городской больницы, поврежденное в процессе оперативного устранения аварийной ситуации. Временное восстановление происходит путем установки железобетонной плиты, а в дальнейшем, после усадки грунта - заасфальтируем», - говорится в посте.