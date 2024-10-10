Пскович Владимир Андреев снят с должности начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Бывший заместитель начальника УМВД России по Псковской области, генерал-майор Владимир Андреев закрытым указом президента РФ №194 от 1 апреля снят с должности начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю,соответствующий документ подписан президентом РФ Владимиром Путиным.
Фото: ГУ УМВД России по Краснодарскому краю
Напомним, 2 апреля 2019 года Владимира Андреева назначили руководителем ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Ранее он работал в должности начальника УМВД России по Тверской области. Напомним, с 1 апреля его сменил на данном посту Петр Пырх, который многие годы работал в органах УМВД по Псковской области, в том числе в должности замначальника областного УМВД.