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Предстоящий Пушкинский праздник поэзии обсудили на совещании в «Михайловском»

Вопросы подготовки к LIX Всероссийскому Пушкинскому празднику поэзии обсудили сегодня в Государственном музее-заповеднике «Михайловское». Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в совещании, которое прошло в Научно-культурном центре Пушкинского заповедника, приняли участие врио председателя Комитета по культуре Псковской области Илианна Петрова, глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова, директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич и представители различных служб музея, сотрудники Театрально-концертной дирекции Псковской области, Роспотребнадзора, полиции, МЧС, медицинских служб.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское».

В «Михайловском» уточнили, что Всероссийский Пушкинский праздник (Дни пушкинской поэзии и русской культуры) в этом году пройдёт в период с 5 по 8 июня. Традиционно центральной площадкой праздника станет Поэтическая (Праздничная) поляна в Пушкинском заповеднике, близ мемориальной усадьбы Пушкиных и Ганнибалов «Михайловское». Развернётся праздник и в разных локациях в Пскове и в посёлке Пушкинские Горы.

На совещании в «Михайловском» была представлена основная концепция праздника (докладчик — директор Центра проектной деятельности Театральной концертной дирекции Псковской области Татьяна Мартынова). Особое внимание было уделено проекту «Школьная классика»: 7 июня в Пушкинском заповеднике, на площадке близ «Мельницы крылатой», соберётся около четырёхсот юных артистов — воспитанников школьных драмкружков и театральных объединений. Дети и подростки выступят с тематическими постановками и этюдами, примут участие в мастер-классах и творческих встречах с артистами театра и кино, — отметили в Пушкинском заповеднике.

В ходе заседания были подняты и важные организационные вопросы, касающиеся безопасности и комфорта посетителей, в том числе организации парковки транспорта, доступности медицинской помощи, торговли.