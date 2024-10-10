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Аквагрим работает на псковском празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН

Станция аквагрима работает на детском празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН в парке Строителей в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Детский праздник «Все лучшее — детям!» проходит в парке Строителей в Пскове в рамках 25-летия Псковской Ленты Новостей. В преддверии Дня защиты детей ПЛН вместе с партнерами подготовила для юных гостей насыщенную развлекательную программу с конкурсами, играми, угощениями, призами и подарками.

Праздник проходит 31 мая в парке Строителей с 12.00 до 15.00.

Данное мероприятие – это совместный проект Псковской Ленты Новостей и Псковского городского молочного завода, организован при поддержке «КофеШколы», ООО «Псковдент» и других партнеров. Также благодарим официального партнера 25-летия ПЛН ООО «Центр кровельных и фасадных систем».

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