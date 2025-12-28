Правила получения семейной ипотеки изменятся с 1 февраля

В России с 1 февраля 2026 года вступят в силу ограничения по оформлению одного льготного кредита на семью, а супруги должны обязательно выступать созаемщиками, сообщила член комитета Госдумы по труду социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

«Первого февраля в России изменятся правила предоставления семейной ипотеки. Изменения вводят ограничения по оформлению одного льготного кредита на семью. Супруги должны обязательно выступать созаемщиками», — сказала Стенякина.

Она отметила, что у супругов сохраняется возможность привлечь третьих лиц, если дохода не хватает для получения кредита по программе. Данная мера призвана предотвратить злоупотребления, сделав систему поддержки граждан более справедливой.

«Пересмотр правил выдачи семейной ипотеки понадобился из-за того, что льготные кредиты стали использоваться для инвестиций, а не по своему прямому назначению - для улучшения жилищных условий россиян. Это поможет поддержать те семьи, которые действительно нуждаются в улучшении жилищных условий», — пояснила Стенякина.

Она напомнила, что семейная ипотека в основном рассчитана на субсидирование покупки квартир в новостройках, пишут РИА Новости.

«Однако есть одно исключение. Когда речь идет о вторичном жилье, льготой могут воспользоваться семьи с ребенком-инвалидом, если они проживают на территории, где не строятся многоквартирные дома. Ставка по такому кредиту не выше шести процентов» — подчеркнула депутат.