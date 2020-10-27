Недвижимость

Выделение многодетным семьям участков под строительство обсудила Наталья Тудакова с губернатором

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Наталья Тудакова обсудила с губернатором проект областного бюджета. На бюджетных консультация с главой региона она была единственным представителем фракции – ее коллега Николай Панченко не смог принять участие во встрече, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

«Какие средства заложены в бюджете следующего года на выделение земельных участков многодетным семьям? Какие плановые показатели ставит перед собой администрация по сокращению образовавшейся очереди?» - обозначила интересующую тему депутат-справедливоросс.

Михаил Ведерников сообщил, что в текущем году исполнительной власти удалось распределить 711 земельных участков, и, по его мнению, это достаточно много. По словам губернатора, сейчас рассматриваются возможности выделения дополнительных участков по линии Минстроя и потенциальных инвесторов.

«Постараемся до конца года выйти на конкретные цифры и дать информацию. Но важно, чтобы люди не просто взяли землю «на черный день», а начали реально строить на ней», - сказал губернатор, подчеркнув, что федерация готова оказывать регионам поддержку в этом направлении.

В ходе встречи также обсуждались вопросы, связанные с поддержкой медицинских работников, обеспечением жильем детей-сирот, с газификацией региона.

В заключение Наталья Тудакова заявила о партийной поддержке проекта областного бюджета. «Фракция "Справедливая Россия" готова голосовать за бюджет в первом, втором и в третьем чтении. Остальные вопросы, как обычно, будем решать в рабочем режиме», - подытожила депутат.