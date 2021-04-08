Недвижимость

В СберБанке рассказали, кто берет льготную ипотеку в России

За время действия программы льготной ипотеки, которая была запущена год назад по поручению президента РФ, СберБанк выдал более 236 тысяч кредитов на 628,7 млрд рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Согласно исследованию сервиса ДомКлик, доля заемщиков, состоявших в браке, составила 56,1%. При этом у большинства из тех, кто оформляет ипотеку с господдержкой нет детей, и они покупают жилплощадь на перспективу.

«Льготная ипотека запущена во время пандемии как мера поддержки не только застройщиков, но и, прежде всего, граждан. Мы наблюдаем тенденцию, что она действительно работает на перспективу улучшения жилищных условий, ведь семьи, у которых нет детей, а скорее всего, и собственного жилья, покупают новую жилплощадь на будущее — хотят расшириться перед рождением детей. Только у 7,7% заемщиков, которые состоят в браке, есть дети. Отмечу, что 43,8% ипотечных заемщиков не состоят в браке. Напомню, что для тех, у кого рождается второй и последующие дети, в СберБанке есть другие льготные госпрограммы, где ставки еще ниже», - рассказал вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» СберБанка Николай Васев.

Женщины являлись наиболее активными заемщиками по данной программе. На их долю приходилось 51,22% всех выданных кредитов. Чаще всего ипотеку оформляли женщины сразу трех возрастных групп: 30-35 лет (9,01%), 35-40 лет (9,09%), старше 50 лет (9,08%).

Доля мужчин среди ипотечных заемщиков составила за указанный период 48,78%. Активнее всего через льготную ипотеку квартиры в новостройках покупали мужчины в возрасте 30-35 лет (11,78%), а также представители сильного пола более младшей категории — 25-30 лет (9,38%). Кроме того, 9,65% мужчин, оформивших ипотеку в СберБанке, приходится на категорию 35-40 лет.

Средний размер кредита по стране в рамках программы «Господдержка-2020» составляет чуть больше 2,6 млн рублей.

При этом 35,2% объема всей выдачи приходится на квартиры стоимостью от трех до пяти миллионов рублей. Чуть больше 26% — на квартиры, которые стоят от одного до трех миллионов рублей. На третьем месте — лоты по цене от пяти до семи млн рублей. Их доля составляет 17,4%. Большим спросом пользуются квартиры площадью от 30 до 40 квадратных метров.

Больше всего кредитов с господдержкой в Сбербанке выдано в Москве — 18% от общего объема выдачи в кредитной организации, или более 24 тысяч займов. Также в тройку лидеров входят Санкт-Петербург — 10,8% (19,1 тысячи кредитов) и Красноярский край — 3,9% (11,9 тысячи).

Ранее СберБанк снизил ставки по программе льготной ипотеки. При регистрации сделки в электронном виде ставка по ипотеке составит от 5,75% годовых — снижение на 0,35 п. п. В рамках программы субсидирования от застройщика ставка составит от 0,1% годовых. Стандартная процентная ставка по программе ипотеки «Господдержка-2020» составит от 6,05% годовых.