Общество

Скобари Покровку не отдадут

Здесь как будто до сих пор слышны отзвуки тяжелейших сражений и голоса средневековых монахов. А еще, кажется, вот-вот выйдут из солнечных пятен реставраторы Всеволод Петрович Смирнов и Савва Васильевич Ямщиков, и оживет за их разговорами мастерская - Дом Кузнеца на углу Свердлова и Шуйского.

Покровский угол. С этой стороны нападали на Псков чаще всего, поэтому и оборонительные сооружения здесь самые внушительные - они смогли выдержать даже пятимесячную осаду мощнейшей армии польского короля Стефана Батория. Но времена меняются, и сегодня, похоже, защищать надо саму Покровку.

Домострой

«Несколько месяцев назад рядом с нашим гостевым домом начали рыть шурфы, - рассказывает руководитель комплекса «У Покровки» Елена Семенова. - Нашему завхозу разъяснили, что здесь будут строить дом. Отсюда все и началось». Слово за слово - выяснилось, что между гостевым домом и памятником Савве Ямщикову, действительно, планируется возведение двухэтажного дома причта с мансардой.

На более чем 100 квадратных метрах разместится воскресная школа и бытовые помещения. Инициатор строительства - Псковская епархия в лице настоятеля храма Покрова и Рождества Богородицы от Пролома протоиерея Владимира Танцурина. К слову, этот дом причта - не первый и не последний: по словам общественников, по типовому проекту в регионе будет построено больше 20 таких домов. На один из них уже можно посмотреть на Дмитровском кладбище.

Исторически Дом причта - это жилое здание в комплексе приходского храма, предназначенное, преимущественно, для постоянного проживания причта (священнослужителей и церковнослужителей) храма со своими семьями. Кроме того, в доме причта могли размещать помещения для канцелярии, ризницы, воскресной школы, паломнической гостиницы, трапезной и других благотворительных учреждений. В наши дни дома причтов возводят не только в Пскове. И нередко их строительство сопровождается земельными спорами. Например, два года назад в Иваново при возведении дома причта площадью 1292 кв. метра местной епархии потребовалось дополнительно четыре сотки, которые попали на «красные линии» (эти линии отделяют общественные (публичные) территории от земельных участков, застраиваемых частными лицами). В 2018 году в Нижнем Новгороде обсуждалась проблема строительства дома причта на месте тира в общественном парке. Общественники называли эту ситуацию застройкой вопреки действующему законодательству.

Вид разрешенного использования для участка площадью 3,77 соток, на котором в один прекрасный день может вырасти дом причта, уже изменен. Если раньше он предназначался «для обслуживания дорог, парков и скверов», то сейчас на Публичной кадастровой карте он уже значится под кодом 3.7.2 - «Религиозное управление и образование».

На наш запрос о перспективах строительства в Псковской епархии не ответили. Но, как сообщили нам в комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области, на данный момент строительные и иные работы на участке не производятся. Документация на согласование внешнего облика дома причта в комитет не поступала. Однако надо быть очень наивным человеком, чтобы думать, что изменения на Кадастровой карте случайны. Конечно, дела бумажные - лишь первый шаг к более серьезным событиям.

В принципе, нет ничего плохого в доме причта, если бы не одно важное «но». Согласно постановлению №674 Псковского областного Собрания депутатов от 26 декабря 2013 года в охранной зоне ОЗ.1-21 (куда входит Покровский комплекс и прилегающие к нему территории) запрещено строительство зданий, строений и сооружений, а также изменение исторически сложившихся границ земельных участков и планировки кварталов.

Даешь регенерацию

Однако не запрещена регенерация историко-градостроительной среды памятника (восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной и (или) природной среды - от ред.). Что и учли авторы «Проекта планировки территории и проект межевания территории в границах элемента планировочной структуры улично-дорожная сеть «Улица Воеводы Шуйского» в городе Пскове».

Стрелкой обозначено место планируемого строительства

Еще в январе этого года данный документ поступил на согласование из администрации г.Пскова в комитет по охране ОКН. Проектом учитывались материалы историко-культурных исследований, подтверждающих наличие на участке ранее существовавшей застройки. «Указанные материалы обосновывают возможность регенерации градостроительной среды и исторической застройки в зонах охраны объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Кремля», VIII-XVII вв., расположенного по адресу: г. Псков, Кремль, на участках непосредственного окружения территории объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Покрова от Пролома», XIV-XV вв., расположенного по адресу: Псковская область, г. Псков, ул. Свердлова, д. 1», - пояснили в комитете.

Но у градозащитников Пскова есть данные, свидетельствующие об обратном. Действительно, здание рядом с Покровкой стояло. Правда, расположено оно было аккурат там, где нынче стоит памятник Савве Ямщикову. В 70-е годы прошлого века его расселили и затем снесли. Жильцы вспоминают, что здание было очень ветхим, мало пригодным для нормальной жизни: туалет, например, располагался на чердаке. К слову, непосредственно в Покровском углу когда-то даже находились деревянные дома, построенные для вдов героев Первой мировой войны, - их тоже снесли в процессе планировки территории.

А вот на таинственном участке, куда «метит» дом причта, в разные годы были лишь сады и придомовые сараи. К такому выводу, основываясь на данных картографии и фотодокументов, пришла архитектор и искусствовед, председатель Псковского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Ирина Голубева.

Фото предоставлены Ириной Голубевой (1 - фото Н.Чистякова, 1909 г.; 2 - фото А.Потресова, 1966; 3 - фото Б.Скобельцына, 1966; 4 - план, 1930 г. + современный план участка застройки)

«Регенерация не подразумевает строительство на каждом фундаменте, - говорит она. - Надо смотреть, какая сейчас градостроительная ситуация, какие тенденции. И если памятник до XVIII века утрачен, а рядом уже возникла послевоенная застройка, зачем туда совать дом? Лучше сквер сделать. Современная градостроительная ситуация должна быть обоснованной. Это не значит, что надо все, что утрачено, строить - все равно получится новодел. И это все равно будет плохой архитектурой».

План 1930 г. Фрагмент снимка В.И.Васильева (фото предоставлено Ириной Голубевой)

Сюрпризы от Кремля

Допустим, с регенерацией ничего не получится, проект все-таки «завернут». Но опасения специалистов этим не исчерпываются. Их тревожат и давние разговоры о грядущем пересмотре охранных зон Псковского Кремля. С одной стороны, эта необходимость, что называется, назрела: в центральных парковых пространствах Пскова нельзя поставить ни прокат велосипедов (вспоминаем скандал в Финском парке трехгодичной давности), ни общепит, ни сувениры.

С другой стороны, подобные пересмотры могут открыть лазейки для застройщиков. Жилые комплексы на «лакомых» участках в центре города - прямой путь к изменению исторического облика Пскова и нарушению пресловутой «чистоты видовых перспектив», которая и была одним из важнейших оснований включения наших храмов в список Всемирного наследия. В числе объектов, которые находятся под охраной ЮНЕСКО, напомним, и уникальная церковь Покрова и Рождества Богородицы у Пролома.

Уж простите, что приходится напоминать такие элементарные факты. Лишним не будет, учитывая, что, проектируя территорию и межевание улицы Шуйского, архитекторы запамятовали не только требования закона №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия», но еще и то, что новый размежеванный участок примыкает к руинированной крепостной стене. На этой территории археологи не работали. Однако при раскопках на участке, где расположен гостевой дом «У Покровки», специалисты обнаружили параллельно стене траншею, прорубленную в скале. Эта траншея - остатки от деревянной крепостной стены, упоминания о которой встречаются в хрониках об осаде Стефана Батория. Таким образом, охраняемая территория памятника теоретически может быть отодвинута. К тому же неизвестно, насколько стена заглублена в земле - не исключено, что на 4-5 метров.

«Мы не знаем, какие крепостные и предкрепостные сооружения были дополнительно сделаны в XVI веке, - настаивает Ирина Голубева. - Что будут делать, если "привяжут" туда дом? Он начнет двигаться на этом участке, а это уже опасно. Здесь стоит памятник Ямщикову, и он, не исключено, может оказаться во дворе этого дома».

Сквер Кузнеца

Общественный резонанс, вызванный перспективой строительства дома причта на улице Шуйского, реанимировал многолетнюю дискуссию о планировании Покровского угла, на котором пересеклись интересы целого ряда групп. Это и экскурсоводы, для которых Покровка стала знаковым местом начала (или завершения) встреч с туристами. Это и псковские музейщики, которые давно заглядываются на Покровскую башню. Если деньги на реставрацию будут выделены, то в перспективе ее ждет музеефикация и вероятность обнесения оградой - как это произошло с Мешками.

Территория также затрагивает интересы горожан, для которых Покровский угол является одним из излюбленных мест прогулок. Кроме того, есть местные жители, у которых также есть свое видение будущего этого участка, есть муниципалитет, есть церковный приход - все тоже со своими чаяниями.

По мнению Ирины Голубевой, многочисленные вопросы, актуализированные обсуждением возможного строительства дома причта в Покровском углу, должны стать предметом обсуждения Межведомственной комиссии. В ее состав могут войти профессионалы в области реставрации, археологии и архитектуры, а также представители муниципальных органов власти, управления градостроительства, музейного сообщества, Псковской епархии, активные общественники и горожане.

Тогда бы обсудили и основания для регенерации постройки рядом с гостевым домом «У Покровки», и вопросы управления храмом ЮНЕСКО, и проблемы музеефикации. Но в общем и целом совершенно понятно, что Покровский угол, представляющий собой неделимый ансамбль, нуждается в комплексной стратегии развития, а не в закулисных межеваниях.

Тем более что идей для его включения в современную жизнь города - масса. Например, пустующий ныне Дом Кузнеца, по мнению псковского искусствоведа, преподавателя, экскурсовода Тамары Шулаковой, мог бы впустить в свои стены не только воскресную школу и гостей прихода храма, но и музейное пространство, которое рассказало бы туристам о жизни и творчестве Всеволода Смирнова, чьим духом овеян Покровский угол. Так восстановилась бы историческая справедливость и не надо было бы городить новодел на пятачке между памятником и гостевым домом. Кстати, в следующем году грядет столетие со дня рождения Смирнова, - раз уж Псков не заметил вековой юбилей Бориса Скобельцына - может, хоть сейчас реабилитируется?

Да, здание нуждается в капитальном ремонте с элементами реставрации (в марте этого года орган охраны оформил Акт технического состояния этого объекта культурного наследия регионального значения, предусматривающий проведение работ по ремонту, реставрации и приспособлению объекта культурного наследия для современного использования в срок по октябрь 2025 года). Но площадь Дома кузнеца в три раза больше, чем у предполагаемого дома причта - там есть приличный подвал и чердак. Сети все рядом, храм - в шаговой доступности. К тому же псковским архитектором Галиной Тютюнниковой когда-то был разработан проект приспособления этого здания. Да и собственник решил дом этот продать, цена вопроса - чуть больше 10 млн рублей.

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В идеале можно помечтать даже не об одном, а о трех музеях - архитектуры, реставрации и фресок. «Нам здесь жить, - подчеркивает Елена Семенова. - Речь идет о наших детях и внуках. К нам приезжают люди не на бетонные коробки смотреть. Когда я стою на Мироже, мне стыдно показывать Покровскую башню. У нас достаточно места, чтобы строить там, где это разрешено».

Еще одно интересное предложение общественников, озвученное на недавней встрече-экскурсии по Покровскому углу, - обустройство здесь уютного сквера. Такая организация территории подчеркнет ее ансамблевый целостный характер. Да и скамейки, урны, клумбы, пространство для отдыха, средневековая тишина - все это в сочетании с прекрасными видом на памятники только во благо для псковичей и туристов!

«Скобари Покровку не отдадут», - так сказал художник, общественный деятель, участник творческой группы «Митьки» Александр Бушуев на одном из обсуждений судьбы этого места, уникального по своей истории, красоте и духовности. Письмо в защиту Покровского угла подписали уже более 2000 человек. И это далеко не предел.

Но будет ли услышан законный голос псковичей? Отобьется ли Покровка в этот раз?

Елена Никитина