Скобари Покровку не отдадут

Здесь как будто до сих пор слышны отзвуки тяжелейших сражений и голоса средневековых монахов. А еще, кажется, вот-вот выйдут из солнечных пятен реставраторы Всеволод Петрович Смирнов и Савва Васильевич Ямщиков, и оживет за их разговорами мастерская - Дом Кузнеца на углу Свердлова и Шуйского.
Покровский угол. С этой стороны нападали на Псков чаще всего, поэтому и оборонительные сооружения здесь самые внушительные - они смогли выдержать даже пятимесячную осаду мощнейшей армии польского короля Стефана Батория. Но времена меняются, и сегодня, похоже, защищать надо саму Покровку.
«Несколько месяцев назад рядом с нашим гостевым домом начали рыть шурфы, - рассказывает руководитель комплекса «У Покровки» Елена Семенова. - Нашему завхозу разъяснили, что здесь будут строить дом. Отсюда все и началось». Слово за слово - выяснилось, что между гостевым домом и памятником Савве Ямщикову, действительно, планируется возведение двухэтажного дома причта с мансардой.
На более чем 100 квадратных метрах разместится воскресная школа и бытовые помещения. Инициатор строительства - Псковская епархия в лице настоятеля храма Покрова и Рождества Богородицы от Пролома протоиерея Владимира Танцурина. К слову, этот дом причта - не первый и не последний: по словам общественников, по типовому проекту в регионе будет построено больше 20 таких домов. На один из них уже можно посмотреть на Дмитровском кладбище.
Вид разрешенного использования для участка площадью 3,77 соток, на котором в один прекрасный день может вырасти дом причта, уже изменен. Если раньше он предназначался «для обслуживания дорог, парков и скверов», то сейчас на Публичной кадастровой карте он уже значится под кодом 3.7.2 - «Религиозное управление и образование».
На наш запрос о перспективах строительства в Псковской епархии не ответили. Но, как сообщили нам в комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области, на данный момент строительные и иные работы на участке не производятся. Документация на согласование внешнего облика дома причта в комитет не поступала. Однако надо быть очень наивным человеком, чтобы думать, что изменения на Кадастровой карте случайны. Конечно, дела бумажные - лишь первый шаг к более серьезным событиям.
В принципе, нет ничего плохого в доме причта, если бы не одно важное «но». Согласно постановлению №674 Псковского областного Собрания депутатов от 26 декабря 2013 года в охранной зоне ОЗ.1-21 (куда входит Покровский комплекс и прилегающие к нему территории) запрещено строительство зданий, строений и сооружений, а также изменение исторически сложившихся границ земельных участков и планировки кварталов.
Однако не запрещена регенерация историко-градостроительной среды памятника (восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной и (или) природной среды - от ред.). Что и учли авторы «Проекта планировки территории и проект межевания территории в границах элемента планировочной структуры улично-дорожная сеть «Улица Воеводы Шуйского» в городе Пскове».
Стрелкой обозначено место планируемого строительства
Еще в январе этого года данный документ поступил на согласование из администрации г.Пскова в комитет по охране ОКН. Проектом учитывались материалы историко-культурных исследований, подтверждающих наличие на участке ранее существовавшей застройки. «Указанные материалы обосновывают возможность регенерации градостроительной среды и исторической застройки в зонах охраны объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Кремля», VIII-XVII вв., расположенного по адресу: г. Псков, Кремль, на участках непосредственного окружения территории объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Покрова от Пролома», XIV-XV вв., расположенного по адресу: Псковская область, г. Псков, ул. Свердлова, д. 1», - пояснили в комитете.
Но у градозащитников Пскова есть данные, свидетельствующие об обратном. Действительно, здание рядом с Покровкой стояло. Правда, расположено оно было аккурат там, где нынче стоит памятник Савве Ямщикову. В 70-е годы прошлого века его расселили и затем снесли. Жильцы вспоминают, что здание было очень ветхим, мало пригодным для нормальной жизни: туалет, например, располагался на чердаке. К слову, непосредственно в Покровском углу когда-то даже находились деревянные дома, построенные для вдов героев Первой мировой войны, - их тоже снесли в процессе планировки территории.
А вот на таинственном участке, куда «метит» дом причта, в разные годы были лишь сады и придомовые сараи. К такому выводу, основываясь на данных картографии и фотодокументов, пришла архитектор и искусствовед, председатель Псковского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Ирина Голубева.
«Регенерация не подразумевает строительство на каждом фундаменте, - говорит она. - Надо смотреть, какая сейчас градостроительная ситуация, какие тенденции. И если памятник до XVIII века утрачен, а рядом уже возникла послевоенная застройка, зачем туда совать дом? Лучше сквер сделать. Современная градостроительная ситуация должна быть обоснованной. Это не значит, что надо все, что утрачено, строить - все равно получится новодел. И это все равно будет плохой архитектурой».
План 1930 г. Фрагмент снимка В.И.Васильева (фото предоставлено Ириной Голубевой)
Допустим, с регенерацией ничего не получится, проект все-таки «завернут». Но опасения специалистов этим не исчерпываются. Их тревожат и давние разговоры о грядущем пересмотре охранных зон Псковского Кремля. С одной стороны, эта необходимость, что называется, назрела: в центральных парковых пространствах Пскова нельзя поставить ни прокат велосипедов (вспоминаем скандал в Финском парке трехгодичной давности), ни общепит, ни сувениры.
С другой стороны, подобные пересмотры могут открыть лазейки для застройщиков. Жилые комплексы на «лакомых» участках в центре города - прямой путь к изменению исторического облика Пскова и нарушению пресловутой «чистоты видовых перспектив», которая и была одним из важнейших оснований включения наших храмов в список Всемирного наследия. В числе объектов, которые находятся под охраной ЮНЕСКО, напомним, и уникальная церковь Покрова и Рождества Богородицы у Пролома.
Уж простите, что приходится напоминать такие элементарные факты. Лишним не будет, учитывая, что, проектируя территорию и межевание улицы Шуйского, архитекторы запамятовали не только требования закона №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия», но еще и то, что новый размежеванный участок примыкает к руинированной крепостной стене. На этой территории археологи не работали. Однако при раскопках на участке, где расположен гостевой дом «У Покровки», специалисты обнаружили параллельно стене траншею, прорубленную в скале. Эта траншея - остатки от деревянной крепостной стены, упоминания о которой встречаются в хрониках об осаде Стефана Батория. Таким образом, охраняемая территория памятника теоретически может быть отодвинута. К тому же неизвестно, насколько стена заглублена в земле - не исключено, что на 4-5 метров.
«Мы не знаем, какие крепостные и предкрепостные сооружения были дополнительно сделаны в XVI веке, - настаивает Ирина Голубева. - Что будут делать, если "привяжут" туда дом? Он начнет двигаться на этом участке, а это уже опасно. Здесь стоит памятник Ямщикову, и он, не исключено, может оказаться во дворе этого дома».
Общественный резонанс, вызванный перспективой строительства дома причта на улице Шуйского, реанимировал многолетнюю дискуссию о планировании Покровского угла, на котором пересеклись интересы целого ряда групп. Это и экскурсоводы, для которых Покровка стала знаковым местом начала (или завершения) встреч с туристами. Это и псковские музейщики, которые давно заглядываются на Покровскую башню. Если деньги на реставрацию будут выделены, то в перспективе ее ждет музеефикация и вероятность обнесения оградой - как это произошло с Мешками.
Территория также затрагивает интересы горожан, для которых Покровский угол является одним из излюбленных мест прогулок. Кроме того, есть местные жители, у которых также есть свое видение будущего этого участка, есть муниципалитет, есть церковный приход - все тоже со своими чаяниями.
По мнению Ирины Голубевой, многочисленные вопросы, актуализированные обсуждением возможного строительства дома причта в Покровском углу, должны стать предметом обсуждения Межведомственной комиссии. В ее состав могут войти профессионалы в области реставрации, археологии и архитектуры, а также представители муниципальных органов власти, управления градостроительства, музейного сообщества, Псковской епархии, активные общественники и горожане.
Тогда бы обсудили и основания для регенерации постройки рядом с гостевым домом «У Покровки», и вопросы управления храмом ЮНЕСКО, и проблемы музеефикации. Но в общем и целом совершенно понятно, что Покровский угол, представляющий собой неделимый ансамбль, нуждается в комплексной стратегии развития, а не в закулисных межеваниях.
Тем более что идей для его включения в современную жизнь города - масса. Например, пустующий ныне Дом Кузнеца, по мнению псковского искусствоведа, преподавателя, экскурсовода Тамары Шулаковой, мог бы впустить в свои стены не только воскресную школу и гостей прихода храма, но и музейное пространство, которое рассказало бы туристам о жизни и творчестве Всеволода Смирнова, чьим духом овеян Покровский угол. Так восстановилась бы историческая справедливость и не надо было бы городить новодел на пятачке между памятником и гостевым домом. Кстати, в следующем году грядет столетие со дня рождения Смирнова, - раз уж Псков не заметил вековой юбилей Бориса Скобельцына - может, хоть сейчас реабилитируется?
Да, здание нуждается в капитальном ремонте с элементами реставрации (в марте этого года орган охраны оформил Акт технического состояния этого объекта культурного наследия регионального значения, предусматривающий проведение работ по ремонту, реставрации и приспособлению объекта культурного наследия для современного использования в срок по октябрь 2025 года). Но площадь Дома кузнеца в три раза больше, чем у предполагаемого дома причта - там есть приличный подвал и чердак. Сети все рядом, храм - в шаговой доступности. К тому же псковским архитектором Галиной Тютюнниковой когда-то был разработан проект приспособления этого здания. Да и собственник решил дом этот продать, цена вопроса - чуть больше 10 млн рублей.
В идеале можно помечтать даже не об одном, а о трех музеях - архитектуры, реставрации и фресок. «Нам здесь жить, - подчеркивает Елена Семенова. - Речь идет о наших детях и внуках. К нам приезжают люди не на бетонные коробки смотреть. Когда я стою на Мироже, мне стыдно показывать Покровскую башню. У нас достаточно места, чтобы строить там, где это разрешено».
Еще одно интересное предложение общественников, озвученное на недавней встрече-экскурсии по Покровскому углу, - обустройство здесь уютного сквера. Такая организация территории подчеркнет ее ансамблевый целостный характер. Да и скамейки, урны, клумбы, пространство для отдыха, средневековая тишина - все это в сочетании с прекрасными видом на памятники только во благо для псковичей и туристов!
«Скобари Покровку не отдадут», - так сказал художник, общественный деятель, участник творческой группы «Митьки» Александр Бушуев на одном из обсуждений судьбы этого места, уникального по своей истории, красоте и духовности. Письмо в защиту Покровского угла подписали уже более 2000 человек. И это далеко не предел.
Но будет ли услышан законный голос псковичей? Отобьется ли Покровка в этот раз?
Елена Никитина