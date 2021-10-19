Общество

Владельцы гостевого дома прокомментировали жалобы на захват муниципальной земли у реки Великой

Информация о том, что владельцы гостевого дома на улице Шуйского, 17 в Пскове незаконно захватили муниципальную землю площадью порядка 200 кв. метров, не соответствует действительности, утверждают собственники после проверок, проведенных на территории представителями Росреестра и прокуратуры. Свою позицию они обозначили в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

В псковских соцсетях появились сведения о том, что некая псковичка, возмущенная присвоением земли, планировала обратиться с жалобой в Росимущество для разбирательства в сложившейся ситуации. Женщина попросила компетентные органы считать публикацию в одном из телеграм-каналов официальным обращением и принять меры. Информацию псковички о незаконном пользовании землей подтвердил на одной из пресс-конференций председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик.

Как пояснили собственники, многочисленные жалобы в этом году в КУМИ, Росреесстр и прокуратуру закончились огромным количеством проверок, в том числе в отношении использования земельных участков при гостевом доме.

«Каких-либо штрафов наша компания не получала, имущественный комплекс был реконструирован, восстановлен, и с 2003 года находится в границах, сохранившихся до настоящего времени, - сообщили они в письме (есть в распоряжении редакции). - С 2003 года к гостевому дому не имелось претензий по поводу использования земельного участка. Наша компания является добросовестным приобретателем и использует гостевой дом по его историческому назначению. Надеемся, что все юридические вопросы будут урегулированы в правовом поле между нашей компанией и Росреестром путем привлечения к разрешению данных вопросов компетентных специалистов».

Поблагодарив всех, кто инициировал проверки, проявив неравнодушие к ситуации, владельцы гостевого дома на улице воеводы Шуйского напомнили, что земельные вопросы относятся к компетенции КУМИ Псковской области и Росреестра. Кроме того, они выразили надежду, что региональный комитет по охране объектов культурного наследия и его руководитель «не допустят изменения охранной зоны Кремля, в границах которой находится Покровский угол, и строительства новых объектов в данной зоне, не допустят изменения ансамбля Покровского угла, и его облик останется исторически целостным, ценным и неизменным».

Добавим, что конфликтная ситуация связана с планами строительства дома причта на участке земли между памятником Савве Ямщикову и гостевым домом на улице Шуйского, 17. Инициатор проекта - настоятель храма Покрова и Рождества Богородицы от Пролома Владимир Танцурин.

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Споры вокруг строительства прокомментировал в сентябре на пресс-конференции митрополит Псковский и Порховский Тихон. «Дома причта - интересная вещь, - сказал он, отвечая на вопрос журналиста. - В Пскове их мало. Это дом, в котором собираются прихожане и священники, там воскресная школа, какие-то беседы. Даже при центральных храмах таких домов нет. Мы изыскали возможность сделать восемь таких домов. Мы получаем разрешение города, охраны памятников, делаем проект. Все это утверждается на особых комиссиях. Плюс как бонус получаем скандал: «Нет, не нужно, зачем вы это делаете, вы все испортите». Для нас это привычный фон».

В домах причта Псковская епархия планирует открыть православные клубы и трапезные, куда смогут приходить люди вне зависимости от их вероисповедания. «Можно будет купить клубную карту за 300 рублей и один раз в день прийти пообедать или поужинать», - уточнил владыка Тихон.