Недвижимость

Псковские власти направили в УФАС письмо об урегулировании цен на жилье

Власти Псковской области направили в региональное управление Федеральной антимонопольной службы письмо, касающееся вопроса урегулирования цен на жилье. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Губернатор Михаил Ведерников в понедельник, 21 марта, провел очередное рабочее совещание по вопросу обеспечения жильем детей-сирот в 2022 году, в ходе которого поручил руководству комитета по строительству и ЖКХ Псковской области держать этот вопрос на особом контроле.

Ранее в Псковской области обсудили возможные инициативы, которые позволят нарастить темпы предоставления жилья для детей-сирот.