Недвижимость

С былинным богатырем сравнили ипотечника в новой радиопередаче

О способах подать заявку на ипотечный кредит псковичам рассказал заместитель управляющего Псковского отделения ПАО Сбербанк по розничному бизнесу Игорь Трепов. Информация прозвучала в новой программе «Время недвижимости со Светланой Сибильковой» на волнах радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Очень простой выбор, - сказал Игорь Трепов, - как перед былинным богатырем: три варианта, и все приведут в правильное место. Для оформления заявки на ипотеку можно прийти в отделение банка, оставить заявку на сайте или отправиться в офис к нашим партнерам — строительным компаниям и агентствам недвижимости, сформировать заявку через них».

Решение о выдаче ипотечного кредита может быть готово уже через несколько минут. Для составления заявки достаточно двух документов.

«Мы доверяем всем, - заявил Игорь Трепов. - Попросим у наших клиентов паспорт и второй документ: СНИЛС, загранпаспорт или водительские права. Декларация о независимости Америки не нужна».

Он напомнил, что деньги покупателей квартир в новостройках хранятся в безопасности на эскроу-счетах. Доступ к ним застройщик получает после введения дома в эксплуатацию.