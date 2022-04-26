С былинным богатырем сравнили ипотечника в новой радиопередаче

О способах подать заявку на ипотечный кредит псковичам рассказал заместитель управляющего Псковского отделения ПАО Сбербанк по розничному бизнесу Игорь Трепов. Информация прозвучала в новой программе «Время недвижимости со Светланой Сибильковой» на волнах радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM).
Решение о выдаче ипотечного кредита может быть готово уже через несколько минут. Для составления заявки достаточно двух документов.
Он напомнил, что деньги покупателей квартир в новостройках хранятся в безопасности на эскроу-счетах. Доступ к ним застройщик получает после введения дома в эксплуатацию.