Недвижимость

Эксперт рассказал псковичам о способах снижения ипотечной ставки

Инструменты, которые позволяют заемщику снизить процентную ставку по ипотеке, а значит, и ежемесячный платеж, в программе «Время недвижимости со Светланой Сибильковой» на волнах радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM) назвал заместитель управляющего Псковского отделения ПАО Сбербанк по розничному бизнесу Игорь Трепов.

«Зарплатники Сбера получают ипотеку дешевле, чем другие клиенты, - перечислил он. - Также у нас работает совместная программа с лучшими строительными компаниями региона. Ипотека на квартиры от этих застройщиков будет дешевле за счет того, что они компенсируют банку определенную часть ставки. Например, ипотека с господдержкой стоит 12%, а для клиентов которые приходят к нам от той же группы компаний "ЛУГ", ставка будет 11,7%. Может быть, в процентном отношении не сильно большая разница, но в платежах в перспективе десятков лет получится серьезная экономия».

Еще один способ снизить в Сбере процентную ставку на ипотеку — использование электронной регистрации сделки и сервиса безопасных платежей. Последний инструмент — новый, он пришел на смену банковским ячейкам. Он позволяет с большей уверенностью в надежности сделки продавать и покупать недвижимость. Продавец получает деньги, перечисленные на такой счет покупателем, по факту совершения сделки.

«Нужно быть современным, - резюмировала ведущая программы, заместитель генерального директора ГК «ЛУГ» Светлана Сибилькова, - обращаться к надежным продавцам и быть зарплатником Сбера».