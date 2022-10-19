Недвижимость

Псковичи могут купить двушку в новостройке с ипотечным платежом 16 200 рублей

Двухкомнатную квартиру в ипотеку с платежом 16 200 рублей в месяц могут купить псковичи в строящемся доме №3 по улице Алехина. Новостройка станет частью ЖК «Заречье PARK». Об условиях акции Псковской Ленте Новостей рассказали в группе компаний «ЛУГ».

«Выгодный для покупателя размер платежа достигается благодаря партнерскому соглашению между застройщиком и банком, - отметил представитель застройщика. - Однокомнатная квартира в этом же доме обойдется в 10 900 рублей в месяц».

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Ставка от 3,9% годовых доступна в рамках программы ПАО Промсвязьбанк по программе «Господдержка 2020» на срок кредитования - до 360 месяцев с условием субсидирования процентной ставки застройщиком-партнером Банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ у застройщика-партнера Подробности на сайте банка . Застройщик ООО «Возрождение 10», г. Псков, ул. Алехина, д.3. Не оферта. Подробности на сайте застройщика

Ипотека под 3,9% - не единственное предложение застройщика о выгодной покупке квартиры в ЖК «Заречье PARK». Ставку по ипотеке можно рассчитать индивидуально, для ряда категорий покупателей платеж может оказаться еще ниже.

Подробности по телефону 793-793.

Псковская Лента Новостей ранее сообщала о старте продажи квартир в очередном доме в ЖК «Заречье PARK». Комплекс расположен в тихом микрорайоне Овсище с развитой образовательной, коммерческой, транспортной и рекреационной инфраструктурой.