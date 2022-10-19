Псковичи могут купить двушку в новостройке с ипотечным платежом 16 200 рублей

Двухкомнатную квартиру в ипотеку с платежом 16 200 рублей в месяц могут купить псковичи в строящемся доме №3 по улице Алехина. Новостройка станет частью ЖК «Заречье PARK». Об условиях акции Псковской Ленте Новостей рассказали в группе компаний «ЛУГ».
«Выгодный для покупателя размер платежа достигается благодаря партнерскому соглашению между застройщиком и банком, - отметил представитель застройщика. - Однокомнатная квартира в этом же доме обойдется в 10 900 рублей в месяц».
Ипотека под 3,9% - не единственное предложение застройщика о выгодной покупке квартиры в ЖК «Заречье PARK». Ставку по ипотеке можно рассчитать индивидуально, для ряда категорий покупателей платеж может оказаться еще ниже.
Псковская Лента Новостей ранее сообщала о старте продажи квартир в очередном доме в ЖК «Заречье PARK». Комплекс расположен в тихом микрорайоне Овсище с развитой образовательной, коммерческой, транспортной и рекреационной инфраструктурой.