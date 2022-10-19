Недвижимость

Трешку в Псковской новостройке продают в ипотеку с платежом 16 800 рублей

Трехкомнатную квартиру в ипотеку с платежом 16 800 рублей в месяц могут купить псковичи в строящемся доме №3 по улице Алехина. Новостройка станет частью ЖК «Заречье PARK». О проведении акции Псковской Ленте Новостей рассказали в группе компаний «ЛУГ». Как отмечает застройщик, низкий ежемесячный платеж стал возможен благодаря договоренности между ГК «ЛУГ» и банком, который кредитует будущих новоселов. Часть их затрат на обслуживание ипотеки застройщик покрывает субсидией из собственного кармана.

Ранее Псковская Лента Новостей сообщала, что на тех же условиях в этом доме можно купить однокомнатную квартиру с платежом 10 900 рублей и двухкомнатную за 16 200 рублей в месяц.

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Ставка по ипотеке рассчитывает в каждом случае индивидуально. В ГК «ЛУГ» подчеркивают, что для ряда категорий покупателей она может оказаться еще ниже заявленной.

Подробности по телефону 793-793.

«Заречье PARK» - новый жилой комплекс в обжитом микрорайоне Овсище. В округе существует отлаженная образовательная, коммерческая, транспортная и рекреационная инфраструктура. В частности, рядом с ЖК находится школа и два детских сада, студии развивающих занятий, новый сквер «Соколинка», пляж на Великой, запланированный к обновлению в следующем году, сетевые магазины, четыре автобусных маршрута связывают микрорайон с разными частями города, а один из крупнейших псковских торговых центров «Акваполис» с аквапарком находится в шаговой доступности.