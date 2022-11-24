Прокуратура держит на контроле ситуацию со строительством дома на улице Петровской в Пскове

Прокуратура Псковской области держит на контроле ситуацию с недостроенным многоквартирным домом №4б на улице Петровской в Пскове. Об этом прокурор Псковской области Иван Грибов сообщил в программе «Обратный отсчет» в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он добавил, что прокуратура области совместно с администрацией города и правительством региона прорабатывает вопрос о достройке здания, чтобы люди не оказались на улице без жилья. «Мы будем добиваться окончания работ, чтобы люди могли въехать в свои квартиры», - резюмировал Иван Грибов.