Недвижимость

Прокуратура держит на контроле ситуацию со строительством дома на улице Петровской в Пскове

Прокуратура Псковской области держит на контроле ситуацию с недостроенным многоквартирным домом №4б на улице Петровской в Пскове. Об этом прокурор Псковской области Иван Грибов сообщил в программе «Обратный отсчет» в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Это проблемный дом. Мы провели проверку, и по нашему акту возбуждено уголовное дело. Пытались путем переговоров заставить застройщика достроить дом добросовестно, но он отказался. Поставили вопрос об уголовном преследовании. Освободить его от уголовной ответственности можно одним путем - если он достроит дом», - рассказал прокурор региона.

Он добавил, что прокуратура области совместно с администрацией города и правительством региона прорабатывает вопрос о достройке здания, чтобы люди не оказались на улице без жилья. «Мы будем добиваться окончания работ, чтобы люди могли въехать в свои квартиры», - резюмировал Иван Грибов.