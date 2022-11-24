Многоквартирный аварийный дом сносят в Плюссе после обрушения балконов. ВИДЕО

Демонтаж многоквартирного аварийного дома на улице Ленина, 53 продолжается в Плюссе. Летом в здании обрушились несколько балконов, сообщает газета «Плюсский край».
Видео: «Плюсский край»
Напомним, в июле этого года в Плюссе в трехэтажном панельном доме прошло обрушение балконов. По результатам экспертизы здание признано аварийным.
Администрация отдала здание под снос с дальнейшей компенсацией стоимости квартир проживающим собственникам.
В ноябре сообщалось, что жильцы дома с рухнувшими балконами в Плюссе получили денежные выплаты.