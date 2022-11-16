Общество

Жильцы дома с рухнувшими балконами в Плюссе получили денежные выплаты

Жильцы дома с рухнувшими балконами в Плюссе получили денежные выплаты. Об этом сообщила глава Плюсского района Наталья Иванова в прямом эфире в ЦУР Псковской области сегодня, 17 ноября, передает корреспондент Псковской Ленте Новостей.

«Жители были расселены. На сегодняшний день субсидии, которые были обещаны за утраченное жилье, выплачены жителям в полном объеме. Двадцать один человек субсидию получил и один в процессе оформления наследственного дела. Проблема с жильем для нас очень актуальна сейчас», – рассказала Наталья Иванова.

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Она отметила, что эту проблему собираются решить за счет строительства многоквартирного дома в поселке Плюсса.

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Напомним, в июле этого года в Плюссе в трехэтажном панельном доме прошло обрушение балконов. По результатам экспертизы здание признано аварийным.