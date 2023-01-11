Недвижимость

Долгострой на улице Петровской в Пскове планируют завершить в 2023 году

Достроить дом №4б на улице Петровской в Пскове планируют в 2023 году. Об этом сообщил заместитель губернатора Псковской области Игорь Шатурный, отвечая на обращение на сайте главы региона.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

На сайте губернатора появилось обращение, автор которого поинтересовался судьбой объекта и разработкой дорожной карты по его завершению. В ответ Игорь Шатурный заметил, что план-график не разрабатывался, так как объект не включен в Единый реестр проблемных объектов: «Учитывая, что в Едином реестре проблемных объектов отсутствуют сведения об объектах, строящихся на территории области, планы-графики (дорожные карты) в настоящее время не разрабатываются».

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Он добавил, что 14 декабря 2022 года застройщик ООО «Текспроект» и подрядная организация заключили договор подряда на выполнение работ в целях завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию. Согласно графику производства работ, утвержденному застройщиком ООО «Текспроект», завершение работ планируется в 2023 году, сообщил вице-губернатор.

По его словам, губернатор Псковской области Михаил Ведерников в конце прошлого года по данному вопросу провёл встречу с дольщиками.

«Встреча губернатора Псковской области с дольщиками объекта, о которой упоминалось во время "прямой линии", состоялась 30 декабря 2022 года. На указанной встрече дольщикам предложено сформировать экспертную группу для участия в осуществлении контроля за ходом выполнения работ на объекте», - заключил Игорь Шатурный.

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Ранее сообщалось, что в отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью, которое занималось строительством многоэтажного дома на улице Петровской в Пскове, возбудили уголовное дело.