Недвижимость

Свыше 1600 частных домов построили жители Псковской области в 2022 году

22 многоквартирных дома возвели в Псковской области в 2022 году, население построило 1661 дом, всего удалось создать 4115 новых квартир. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Инфографика: Псковстат

Общая площадь жилых помещений в построенных жилых домах составила 339,6 тысячи квадратных метров (на 8% больше, чем за соответствующий период предыдущего года). На долю индивидуальных застройщиков приходится 64% построенного жилья.

Объемы жилищного строительства превысили уровень соответствующего периода предыдущего года в Пскове и Великих Луках, а также в Дновском, Невельском, Островском, Порховском, Псковском, Пушкиногорском и Усвятском районах.

Напомним, в 2023 году в Островском районе построят ещё один дом для расселения аварийного жилья.