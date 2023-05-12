Недвижимость

Пять домов для детей-сирот в Пскове планируют сдать в эксплуатацию в июле

Пять домов для детей-сирот в Пскове планируют сдать в эксплуатацию в июле. Об этом заместитель главы администрации города Пскова Виталий Сухинский сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В том году проектировали, в этом строим - пять девятиквартирных домов строим в районе Любятово. Дома сдаются готовыми к заселению, как и дома для расселения аварийного жилья. Один из домов уже готов, там идет поклейка обоев. К июлю должны сдать в эксплуатацию объекты», - рассказал Виталий Сухинский.

Смотрите также Инженерные сети монтируют в строящихся домах для детей-сирот в Пскове

Он напомнил, что помимо 45 квартир в строящихся домах, в этом году для детей-сирот в Пскове закупят 37 однокомнатных квартир.