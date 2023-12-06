Недвижимость

Вопрос о выделении жилья для детей-сирот подняли на заседании согласительной комиссии

Еще 80 млн рублей выделили в 2024 году на покупку жилья для детей-сирот. Об этом сообщил председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов на заседании согласительной комиссии по проекту закона «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Постоянно работаем с Министерством строительства, кто является оператором программы. Всего, по нашим оценкам, чтобы полностью закрыть очередь, требуется 3,5 млрд рублей. В федеральном бюджете таких средств нет. Губернатор уделяет пристальное внимание, добавляя средства регионального бюджета. В 2023 году из областного бюджета на это выделили 248 млн рублей, порядка 40 млн - сертификаты, остальное - приобретение квартир. Показатель относительно федерального перевыполнен практически в два раза. Принято решение и на 2024 увеличить финансирование на 80 млн рублей», - сказал Сергей Грахов.

Вице-спикер Псковского областного Собрания, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков отметил увеличение средств по данному вопросу.

«Предлагаю оставить вопрос на контроле, тем более он поднимался и прокуратурой», - заключил он.

Вице-спикер также отметил, что в ходе работы согласительной комиссии удалось снять больше половины поступивших обращений, на контроле остались самые глобальные вопросы.

Напомним, заседания согласительной комиссии проходят на площадке Псковского областного Собрания депутатов.