Вопрос о выделении жилья для детей-сирот подняли на заседании согласительной комиссии

Еще 80 млн рублей выделили в 2024 году на покупку жилья для детей-сирот. Об этом сообщил председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов на заседании согласительной комиссии по проекту закона «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Вице-спикер Псковского областного Собрания, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков отметил увеличение средств по данному вопросу.
Вице-спикер также отметил, что в ходе работы согласительной комиссии удалось снять больше половины поступивших обращений, на контроле остались самые глобальные вопросы.
Напомним, заседания согласительной комиссии проходят на площадке Псковского областного Собрания депутатов.