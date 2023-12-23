Недвижимость

Ключи от новых квартир переселенцам из аварийного жилья вручил губернатор в Пскове

Ключи от новых квартир переселенцам из аварийного жилья вручил губернатор Михаил Ведерников. Многоквартирный жилой дом на улице Инженерной в Пскове построен в рамках реализации президентского национального проекта «Жилье и городская среда», сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Торжественная церемония прошла в субботу, 23 декабря в Пскове, у многоквартирного 9-этажного дома № 134 по улице Инженерной, куда вскоре въедут новоселы. Комплекты ключей получили первые 10 семей.

«Программа переселения в Псковской области реализуется правительством РФ по поручению президента Владимира Путина. Для нашего региона эта программа имеет особое значение. В целом за 5 лет мы планируем расселить почти 2,7 тыс человек. Задача непростая, но мы с ней обязательно справимся. И то, что мы вводим этот дом, подтверждает мои слова», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Напомним, возведением дома на 198 квартир занималась группа компаний «ЛУГ». Новоселы получают ключи от квартир с полной отделкой.

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Ранее председатель попечительского совета публично-правовой компании «Фонд развития территорий», председатель Совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове» Сергей Степашин оценил скорость строительства этого дома для переселенцев.