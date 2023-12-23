Недвижимость

Еще 160 детей-сирот планируется обеспечить жильем в Псковской области

Продолжается формирование специализированного жилищного фонда области для детей-сирот и выдача жилищных сертификатов. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе бюджетного послания на сессии регионального парламента 25 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«На обеспечение 160 детей-сирот жильем в следующем году в проекте бюджета заложено 337 млн рублей», - отметил Михаил Ведерников.

Напомним, вопрос о выделении жилья для детей-сирот рассматривали на заседании согласительной комиссии по проекту закона «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».