Недвижимость

Две сироты получили квартиры на улице Гдовской в Пскове

Два жителя Псковского района из категории детей-сирот получили ключи от своих квартир. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной администрации.

Фото: администрация Псковского района

«В 2023 году администрация района приобрела шесть благоустроенных квартир на улице Гдовской в Пскове. Три счастливых собственника получили ключи накануне Нового года. Теперь с радостным событием поздравили Наталью и Дарью. Поздравляем с этим важным в жизни этапом!» - отметили в администрации.

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Напомним, администрация города Пскова приобрела в 2023 году 49 квартир для детей-сирот в многоквартирных домах.