Недвижимость

Проект «Псковский гектар» вынесут на обсуждение рабочей группы

Разрабатываемый проект «Псковский гектар», который позволит привлечь и удержать специалистов в сельских населённых пунктах, вынесут на обсуждение рабочей группы. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: Михаил Ведерников / «ВКонтакте»

«Детали обсудили с председателем комитета по управлению государственным имуществом Псковской области Натальей Серебренниковой и начальником управления по местному самоуправлению и территориальному развитию Еленой Тимашовой», - отметил глава региона.

В рамках «Псковского гектара» планируется безвозмездно выдавать земельные участки для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства востребованным в муниципалитетах специалистам.

«Для региона проект важный – он не только поможет с решением кадрового вопроса, но и станет дополнительным инструментом по выравниванию демографической ситуации. Теперь проект будет вынесен на обсуждение рабочей группы», - добавил губернатор.