Недвижимость

«Метражи»: Чем полезен хоумстейджинг?

Очередной выпуск проекта о недвижимости «Метражи» вышел на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM). Тема эфира - хоумстейджинг. Для чего в стратегии флиппинга нужен хоумстейджинг? Чем хоумстейджинг отличается от дизайна? Какие цели у дизайна и хоумстейджинга? Что такое наука васту? Эти и другие вопросы ведущий программы - генеральный директор ООО «Этажи-Псков» Роман Максименко - обсудил со специалистом по хоумстейджингу компании «Этажи-Псков» Валерией Сергеевой.

- Мы продолжаем разговор об инвестициях в недвижимость, о том, что можно с этой недвижимостью делать. Мы говорим о том, какие интересные тренды сейчас есть в недвижимости, как чувствует себя рынок, а также о тех необычных манипуляциях с недвижимостью, которые сейчас наиболее популярны именно для бизнеса, для инвестиций, а также и для тех, кто живет в квартирах и домах. Сегодня основной темой нашей передачи является расшифровка необычного и непривычного для слушателей понятия. Это хоумстейджинг - то, как дом или квартира преподносится как бы на сцене. Этот вопрос мы обсудим вместе с нашей гостьей Валерией - специалистом, дизайнером хоумстейджинга. Давайте начнем для наших зрителей и слушателей с самого важного - с расшифровки понятия хоумстейджинг. Пожалуйста, расскажите подробнее об этом.

- Хоумстейджинг - это преображение пространства, подготовка недвижимости для продажи с учетом эстетических, психологических и маркетинговых преимуществ. Данная техника используется для повышения эффективности сделок с недвижимостью. Работа хоумстейджинга включает в себя две техники - престейджинг и сам стрейджинг. Престейджинг включает в себя дехламизацию, деперсонализацию и уборку. Дехламизация - это избавление от хлама, всего того, что есть в пространстве лишнего. Деперсонализация подразумевает, что мы избавляемся от любых личных вещей предыдущего хозяина. Реанимация - наведение красоты в нашем пространстве и уборка в конце. Хоумстейджинг включает в себя колористику, освещение, точки фокусировки, зондирование пространства и запахи. То, что мы делаем в процессе подготовки нашего объекта для дальнейшей продажи.

- Я занимаюсь недвижимостью 26 лет, часто сталкиваюсь с ситуацией, когда ты приходишь с клиентом на объект, а там предметы культа, личные фотографии, борщ на плите и кошачьи туалеты. Престейджинг, если я правильно понимаю, с вашей точки зрения, это подготовка к тому, чтобы этого всего не было?

- Да. И сам стейджинг как раз о том, чтобы навести красоту и сделать деперсонализированную концепцию дизайна, которая понравится большему количеству аудитории, потенциальных покупателей для нашей квартиры.

- Вот опять же, обращаясь к нашей аудитории, я хочу сказать, что мы в двух предыдущих передачах в этом году говорили про флиппинг. Это когда покупаешь квартиру в не очень хорошем техническом состоянии, делаешь там ремонт и приводишь ее в продаваемой вид. Так вот, в этой стратегии флиппинга одной из частей как раз у нас является хоумстейджинг. Для чего, как вы считаете, в стратегии флиппинга этот элемент нужен?

- Я считаю, что хоумстейджинг помогает совершить сделку с недвижимостью наиболее эффективно, затрагивая следующие показатели: окупаемость инвестиций, процент повышения стоимости жилья, количество дней в экспозиции, количество показов до сделки и количество заявок на показ. И, конечно же, время проведения стейджинга, потому что это тоже немаловажный фактор в такой стратегии бизнеса, как флиппинг, где важна скорость.

- Если говорить простыми словами, человек покупает глазами, и, если он видит хороший контент, хорошее видео, хорошее фото, квартиру, приведенную в соответствие, то он, скорее всего, запишется на просмотр. Если мы говорим про повышение стоимости или ценности объекта, это с чем связано, с вашей точки зрения?

- Повышение ценности объекта связано, конечно, с визуальной частью, потому что человек любит глазами, и задача хоумстейджинга - именно влюбить целевую аудиторию в объект и уже вжиться, так сказать, в этот интерьер, когда ты видишь его на фото, также видишь его в жизни таким же красивым и уже представляешь свои сценарии жизни в этом пространстве.

- То есть по тому, что человек увидел на фото и что он увидел в реальности, происходит определенное соединение. И как бы картина совпадает, верно?

- Верно.

- То есть вы считаете, что это очень важный элемент для флиппинга? Правильно?

- Конечно.

- Многие люди считают, что для того, чтобы сделать квартиру красивой, нужно обратиться к дизайнеру. Дизайнер знает, дизайнер - профессионал, он нарисует какую-то красивую картинку. А мы здесь говорим совершенно противоположные истории. Мы говорим о продающем инструменте. Чем все-таки, с вашей точки зрения, отличается дизайн от хоумстейджинга?

- Я могу ответить таким образом, что цель дизайна интерьера - это создать комфортную среду проживания для конкретного клиента с учетом его пожеланий, предпочтений и вкусов. И вместе с этим интерьер получается более персональным, что в дальнейшем может, конечно, усугубить ситуацию при продаже. Затраты на дизайн-проект значительно высоки, и сроки тоже могут растянуться надолго. Основная же задача хоумстейджинга, как я уже сказала, - влюбить в объект с первого взгляда и привлечь целевую аудиторию именно к этому объекту. При этом интерьер делается наиболее универсальный, который должен понравиться большинству потенциальных покупателей, целевой аудитории по сроку. Конечно же, это более короткая история. В месяц-полтора нужно уложиться. Я хочу сказать, что, конечно, обе стратегии имеют право на существование. Я обе стратегии уважаю, но стоит понимать, что у каждой стратегии есть свои цели и свои задачи. И, если мы говорим с точки зрения хоумстейджинга, то, конечно, здесь нам нужно обратить внимание на то, что стоит воспользоваться преимущественно более универсальными решениями для интерьера, нежели конкретизировать.

- Я соглашусь, конечно, потому что иногда человек, даже в объявлении пишет про дизайнерский ремонт, а ты туда заходишь, и там какие-нибудь красно-черные стены. Видно, что какой-то дизайнер поработал лет 15 назад. Более того, дизайн, как вы правильно сказали, - это персональная история. И то, что нравится вам или мне с точки зрения дизайна, может вообще не подойти потенциальному покупателю. А есть ли, кроме сроков и персонализации, еще какие-то отличия между двумя этими инструментами приведения квартиры в надлежащий вид.

- Я бы хотела остановиться и на ценовом сегменте, потому что с точки зрения дизайна интерьера, полной комплектации квартиры, здесь мы имеем дело со вкусом и предпочтениями заказчика. И в данном случае ценообразование не играет столь важной роли. С точки зрения флиппинга, как стратегии бизнеса, здесь важной частью стратегии являются рамки бюджета, чтобы мы имели на выходе очень грамотную финансовую модель.

- И то, и другое преследует некие свои цели, не так ли? Давайте сейчас поговорим какие цели у дизайна, с одной стороны, и какие цели хоумстейджинга.

- Дизайн больше про конкретного клиента, про вкусы и предпочтения. Хоумстейджинг про маркетинг и про развитие бизнеса, помощь для эффективных сделок с недвижимостью.

- То есть цель дизайна - удовлетворить потребность конкретной персоны. А цель хоумстейджинга - просто хорошо позиционировать этот объект на рынке. Это две противоположные, разные цели. Я хочу донести информацию для всех, кто слушает и смотрит, Валерия не просто хоумстейджер. Сейчас я хочу ввести понятие, которое, возможно, для многих окажется новым. Возможно, те, кто нас слушают и смотрят, вообще никогда не слышали про этот термин. Этот термин васту. Чтобы подвести немножко к тому, что это такое, я хочу сказать, что наверняка многие люди слышали про понятие фэн-шуй. Так вот, васту - это метод коррекции пространства с точки зрения энергетики. Что же такое васту-хоумстейджинг?

- Мы в своей работе решили копнуть еще глубже и пойти еще дальше, и затронуть такие глубинные ценности человека согласно пирамиде Маслоу, как потребность самоактуализации, понимания себя и реализации внутреннего потенциала. И я считаю, что в такой стратегии бизнеса, как флиппинг, очень важно, чтобы добавленная стоимость сопровождалось еще и добавленной ценностью. И с этой точки зрения такая духовная наука, как васту, может очень сильно помочь нам с нашей задачей. Это древние знания, которые были описаны более 10 тысяч лет назад. О правилах построения материального мира.Согласно васту, пространство должно благоприятно сочетаться с физическим, тонким и тончайшим телом человека. И, если система работает правильно, то человек чувствует себя счастливым, умиротворенным, все получается в работе и в отношениях. А если система дает сбой, мы имеем дело с болезнями, негодованием и другими неполадками в жизни. Собственно, поэтому мы и рассматриваем эту науку в помощь тому, как работать с пространством. Хочу сказать про особенность этой науки, что она универсальная, она базируется на законах природы. Это просто чистейшей воды физика. Она применима в любой точке мира. Она практична в применении и очень проста в понимании. Поэтому не стоит пугаться этого иностранного слова. Все не так страшно. И более того, очень все по-доброму и с целью улучшения жизни. Может быть применено в наших жилищах.

- Это не какое-то там волшебство или какая-то там магия, это просто инструмент для работы с пространством, если я все правильно понимаю?

- Да, все верно. И раньше эта наука была доступна только высшим слоям общества, знати для построения храмов и замков. А теперь мы с гордостью можем сказать, что мы можем применять ее в нашем повседневном жизни для того, чтобы улучшать судьбу людей.

- Слушайте, вот сейчас разговариваю с вами... Пришла такая мысль, что да, действительно, удивительно, когда мы бываем в храмах, когда мы бываем в замках, мы не понимаем порой, а почему здесь так все гармонично? Почему здесь все так интересно, комфортно и какое-то даже блаженство присутствуют. Оказывается, древние знали о том, как правильно все это сооружать, как это правильно обустраивать. И сейчас мы можем эти древние знания перенести на то, чтобы наше пространство сделать более комфортным. Так ведь?

- Да и сама цель науки васту - помочь человеческому роду в этой жизни испытать блаженство, счастье, умиротворение. И чтобы по всем сферам жизни все хорошо складывалось.

- Смотрите, просто иногда человек живет в трехкомнатной квартире и совершенно не понимает, а почему, например, в одной из комнат этой квартиры ему некомфортно находиться? Почему, допустим, он приходит в какую-то комнату, допустим, только спать или почему ему хочется откуда-то побыстрее уйти? Почему человек повернул кровать головой в другую сторону горизонта и вдруг почему-то спит лучше, у него пропадают головные боли и так далее. Очень многие об этом не задумываются. Если мы, допустим, заходим в какую-то комнату и на одной из стен видим две розетки, то подразумевается, что здесь и должно быть изголовье кровати. А на самом деле это просто сделано, как сделано. И, возможно, человеку комфортно спать совершенно в другую сторону головой.

- Да, верно. И как раз очень правильно вы сказали про изголовье кровати. Ведь даже уже научно доказано, что, если человек, например, спит головой на север или северо-восток, в данном случае полюса физического тела и планеты совпадают, что негативно сказывается на физическом здоровье человека. Это уже доказано научно.

- Почему вообще мы в целом говорим про энергии пространства именно в контексте качества жизни?

- Почему вообще мы затронули такую тему, как пространство и жизнь человека? И как это связано? Как раз согласно древним знаниям, 100% судьбы человека делятся на 40% изначального маршрута, как гороскоп или натальная карта. Все об этом знают. Следующие 40% - это как раз-таки форма и расположение дома, жилья, где он обитает. И 20% - это усилия собственной воли человека. Для того, чтобы что-то изменить в своей жизни, поменять судьбу, что-то кардинально изменить, можно воспользоваться работой с пространством и собственной волей. И, как мы видим, уже по сумме это 60%, это уже побеждает изначально законы судьбы.

- У вас дом согласно васту сделан?

- Да, заехали мы не совсем в идеальное по васту жилье. Конечно, я анализировала, для чего это, почему? Ведь наш дом - это отражение нас, это отражение того, как мы сами видим и относимся к себе. Это очень интересная, глубокая психологическая тема, могу часами про нее говорить. И были определенные жизненные обстоятельства, которые наш дом подсвечивали. Столкнувшись с этим знанием и поменяв в своем жилище все по васту, очень многое в жизни поменялось.

- Как работает наука васту?

- Васту создает такое пространство, в которое проникают благоприятные природные энергии и не проникают неблагоприятные. Соответственно, создается такой ресурс, новое место, в котором человек чувствует себя счастливым, умиротворенным. То есть цель такая, чтобы эту атмосферу высоковибрационную и счастливую привнести в наше пространство. Какие конкретные инструменты используются для коррекции.? С каждым пространством я знакомлюсь индивидуально. И первое, на что смотрю, - это энергию входа, входной двери. А вход, наша входная дверь - это как род дома, человека, какую пищу мы поглощаем, какую энергию, пространство втягиваем, то настроение и живет в пространстве дома. Соответственно, с нашей дверью, с выходным нашим потоком мы работаем с помощью кристаллов драгоценных камней. Как женщина, уважающая, любящая себя, носит какие-то драгоценные камни, так и наше пространство тоже хочет, чтобы за ним ухаживали и повысили энергетику. И я знаю техники по зарядке кристаллов и программирования пространства на счастливую жизнь. То есть это первое, что мы делаем. Дальше мы зонируем пространство определенным, нужным образом. Конечно, мы уже от застройщика знаем, где у нас кухня, где у нас спальня. И зачастую эти моменты уже не поменяешь, только если спальню с гостиной. Но мы прибегаем к тонкой коррекции, это расположение мебели. Вот здесь как раз и расположение мебели в спальне - головой не на север, не на северо-восток. А в другие направления. Далее. Мы используем калории стекол, формы, фактуры, освещения для того, чтобы привнести правильную гармонию первоэлементов, в том числе, чтобы все заиграла, чтобы энергетическая машина работала правильно, И в таком пространстве уже человеку будет благоприятно и счастливо дальше жить.

- Слушайте, я вот, к своему стыду, скажу, что до знакомства с Валерией вообще не знал толком про эту историю. Нет, я, безусловно, это слышал, читал какие-то статьи, но абсолютно был не погружен. Спасибо Валерии, что погружает меня в эту историю. Но все это теоретически, может быть, сложно кому-то воспринять. Давайте на реальных примерах как, допустим, наука васта помогла конкретным людям.

- Да, это самое интересное видеть на реальных примерах, как это работает. И я имею уже достаточный опыт. Больше года работаю с различными пространствами и частных домов, и квартир, И могу сказать, что после коррекции колоссальные изменения происходят у людей. Кто-то находит новую работу, у кого-то налаживаются отношения, кто-то беременная, кто-то переезжает в новый, более благоприятный по васту дом. Очень приятно слышать такие отзывы, у кого-то здоровье улучшается. Это немаловажно. То есть кто-то приходит с конкретным запросом, а можно гармонизировать все изначально правильно

- А можно потом? Человек живет в определенной атмосфере, да, в определенном стиле, с определенными цветами. Если он обращается к вам за коррекцией, то он что?

- В идеале, конечно, переделывать что-то, поменять цвета. Начинаем, конечно, мы от малого. Расстановки первоэлементов - воздух, вода, огонь, земля. Настраиваем благоприятно значение главного входа, чтобы лучше энергетика была в самом доме. И, конечно же, смотрим по цветокоррекции, что правильно и неправильно, где необходимо что-то изменить. Переклейка обоев тоже имеет место быть.

- Понятно, очень интересно. Давайте так. А как все-таки васту помогает нам в стратегия флиппинга? Мы ведь говорим про бизнес, мы говорим про инвестиции. Мы говорим про то, как сделать так, чтобы квартира лучше продавалась. Мы ее купили, сделали ремонт, поставили новую мебель, сделали хоумстейджинг. Как в этой части васту нам поможет?

- Как минимум, два момента есть. Первое, то, о чем я уже немножечко сказала, это к добавленной стоимости добавляется еще и ценность очень большая. И второе, здесь уже немножко хитрости может быть применено в нашей стратегии бизнеса, а именно легкое отпускание жилья, то есть легкая продажа. Настраивается таким образом пространство, чтобы его можно было легче реализовать и продать.

- Круто. Это можно сказать, это как у старика Хоттабыча, немного волшебства и, соответственно, все хорошо продается. Но вот мы сейчас делаем несколько проектов совместных флиппинговых и посмотрим, как они будут у нас продаваться. Мы будем готовы поделиться нашими кейсами, готовы разобрать каждый кейс по косточкам. Я думаю, что нам нечего скрывать, мы готовы совершенно спокойно об этом рассказывать. Приближается к концу наша передача, мы еще раз поговорим с точки зрения потребителя. Вот потребитель открывает какой то поисковую систему, и видит некий объект недвижимости, там продаются разные квартиры. Вот он выбирает. Ему нравится несколько объектов недвижимости, он их кидает в избранное и потом начинает их осматривать. В одном из объектов есть в описании как раз формулировка о том, что здесь применены васту-коррекция и васту-хоумстейджинг. Для чего человеку такая недвижимость? Что он с этого получит или выиграет?

- Отвечу я на этот вопрос следующим образом, я считаю, что это шанс выкупить свою новую долю счастливой судьбы. И зачем выбирать для себя меньшее, если можно для себя выбрать самое лучшее. Каждый достоин в жизни испытать в своем пространстве счастье, умиротворение, покой, реализацию по всем фронтам и сферам нашей жизни.

- Классный ответ, но я задам каверзный вопрос. Одна стоит 5 миллионов рублей с дизайном, с хоумстейджингом, с флиппингом, но без васту. Площадь плюс-минус одинаковая, локации плюс-минус одинаковые. А есть квартира 5 миллионов 300 тысяч, она тоже хорошая, но с васту. Почему человек должен выбрать квартиру с васту?

- С точки зрения скептика могу сказать так, что каждый пришел сюда за определенным духовным опытом, и человек, уважающий себя, ценит свое время, свою жизнь, конечно, он будет строить свою жизнь на более прочным фундаменте, коим и является гармоничное пространство. Если человек хочет испытать еще много всего разного, в том числе и не совсем положительного в жизни, конечно, он может относиться и дальше к этому скептически. Но, если человек уже готов реализоваться и постичь счастье и, наконец, не получать по лбу второй и третий раз одинаковыми граблями, а выбрать для себя мощный, качественный и счастливый маршрут, то, конечно, вперед вместе с васту.

- То есть здесь как раз есть смысл проинвестировать в свое счастье.

Свои вопросы, касающиеся сферы недвижимости, читатели могут присылать на редакторскую почту redaktor@pln-pskov.ru. Ведущий программы Роман Максименко и его гости дадут развернутые ответы.