Недвижимость

В администрации Великих Лук разъяснили ситуацию с расселением аварийного дома на улице Вокзальной

Жилищный комитет администрации Великих Лук разъяснил ситуацию с расселением дома № 5 на улице Вокзальной. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города.

Напомним, что жители дома обращались за помощью в решении вопроса в администрацию города Великие Луки.

В 2018 году на основании заявления жильцов, многоквартирный дом № 5 по улице Вокзальной был признан аварийным и подлежащим сносу.

В соответствии с частью 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации в адрес собственников жилого дома № 5 по улице Вокзальной было выставлено требование о сносе данного дома в разумный срок.

Согласно требованию, собственники за счет собственных средств должны осуществить снос дома в указанный срок. В случае если собственники отказываются осуществить снос, им предлагается дать письменное согласие на участие в программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». Собственники жилых помещений изъявили свое желание на переселение в рамках адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» расселение граждан осуществляется в рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Финансовое обеспечение мероприятий для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в Псковской области осуществляется за счет областного бюджета в рамках реализации постановления Правительства Псковской области от 01.06.2023 № 240 «О порядке предоставления и распределения субсидий местным бюджетам муниципальных образований Псковской области на финансовое обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах». В данном постановлении предусмотрен, в том числе и порядок предоставления субсидий муниципальным образованиям.

Субсидии предоставляются в пределах средств областного бюджета, предусмотренных законом Псковской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, в том числе за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий», предусмотренных на софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

В связи с условиями областной адресной Программы переселения, ввиду того, что вышеуказанный многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу позднее 01.01.2017, в действующую Программу переселения он не вошел. Поэтому срок расселения граждан был перенесен на 2027 год.

признанном в установленном порядке непригодным для проживания, невозможно или создает непосредственную опасность для жизни или здоровья, уполномоченным органам необходимо обеспечить проживающих в таких многоквартирных домах жилыми помещениями маневренного фонда на весь период до решения вопроса о способе удовлетворения их жилищных потребностей.

На территории города Великие Луки жилые помещения маневренного фонда предоставляются гражданам по следующим адресам: улица Льва Толстого дом № 14 и улица Гастелло дом № 7.

При предоставлении гражданину жилого помещения маневренного фонда, он не лишается возможности получения благоустроенного жилого помещения взамен аварийного.

Предоставление гражданам жилых помещений маневренного фонда осуществляется только после того, как гражданин даст письменное согласие о временном переселении в такой фонд.