Недвижимость

С начала года псковичи взяли в Сбере порядка 200 млн рублей на индивидуальное жилищное строительство

Количество выданных Сбербанком кредитов на индивидуальное жилищное строительство в СЗФО растёт ежемесячно с начала 2024 года и в первый месяц лета достигло исторического максимума – 1900 (в рублёвом эквиваленте это 6,1 млрд рублей). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Всего по итогам первого полугодия текущего года Сбер выдал 6,2 тысячи кредитов на ИЖС на общую сумму 27 млрд рублей. Это в два раза больше аналогичного периода прошлого года. Более половины выданного объёма приходится на Санкт-Петербург – 14 млрд рублей (рост 2,2 раза). На втором месте – Ленинградская область (4,8 млрд рублей, рост в 1,7 раза).

Псковичи за первые шесть месяцев текущего года оформили более 60 кредитов на индивидуальное жилищное строительство на общую сумму порядка 200 млн рублей. Это на 61% больше, чем за аналогичный период прошлого года в количестве выдач и на 68% больше в денежном эквиваленте.

Лидеры кредитования по проектам ИЖС – Санкт-Петербург и Ленобласть, на них приходится 70% объема и 60% количества выданной Сбербанком в СЗФО ипотеки на частное жильё в текущем году. Средний размер ипотечного кредита на ИЖС по Северо-Западу в 2024 году – 4,35 млн рублей, по Санкт-Петербургу почти на миллион больше – 5,2 млн.

«Мы наблюдаем устойчивый рост на рынке частного строительства Северо-Запада, и в июне побит очередной рекорд по кредитованию в этом направлении. Сегодня 16% ипотеки в Сбере – это индивидуальное жилищное строительство. Кроме сезонной активности и общего тренда на приобретение собственных домов, его популярность обусловлена ещё и возможностью льготного кредитования, которое достигает в нашем общем портфеле таких кредитов почти 100%. С учётом последних изменений основной программой, стимулирующей ИЖС, может стать ипотека для семей с детьми. Собственный дом с участком для них всегда был и остаётся привлекательной альтернативой проживанию в многоэтажке и просто желанным местом для отдыха», - сказал председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

Сейчас в Сбере есть возможность при кредитовании выбирать, самостоятельно строить дом или с подрядчиком. Ипотека на строительство частного жилого дома с подрядчиком теперь оформляется, как и ипотека на жильё в строящемся многоквартирном доме, — через эскроу-счёт. Это специальный счёт в банке для расчётов между покупателем и подрядчиком. На него покупатель частного дома вносит деньги, и они замораживаются. Подрядчик получит их только тогда, когда объект строительства будет передан заказчику. Такая модель защищает интересы покупателей: если стройка затянется или подрядчик обанкротится, заказчик гарантированно получит свои деньги обратно.

В залог по кредиту на ИЖС берётся только земельный участок — другого залога при строительстве с аккредитованным Сбером подрядчиком не требуется. Важно, чтобы дом был зарегистрирован как жилое здание, и совокупная стоимость участка и построенного дома была больше суммы кредита. Ипотека на ИЖС с эскроу выдаётся по всем действующим госпрограммам.