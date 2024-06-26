Недвижимость

Объем ввода жилья значительно увеличился в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на рабочей встрече с вице-губернатором Игорем Шатурным обсудил реализацию в регионе мероприятий национального проекта «Жильё и городская среда». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Игорь Шатурный проинформировал, что по данным начала августа ввод жилья составил почти 220 тысяч квадратных метров, из которых населением введено более 160 тысяч квадратных метров. Это значительно выше аналогичного периода прошлого года. В рамках регионального проекта «Жильё» на этот год для региона установлен плановый показатель 306 тысяч квадратных метров. По объёму жилья, введённого населением, Псковская область уже практически выполнила годовой показатель.

Вице-губернатор также представил данные по участию жителей региона в различных программах льготного ипотечного кредитования. В общей сложности с января 2018 года по июль текущего года было выдано более 7,3 тысячи льготных ипотечных кредитов на общую сумму более 16,7 млрд рублей. Наиболее востребованными у населения оказались «Семейная ипотека», в рамках которой за первые 7 месяцев 2024 года выдано более 530 кредитов на общую сумму 1,7 млрд рублей, а также «Сельская ипотека» по которой оформлено еще более 600 льготных кредитов на общую сумму 1,7 млрд рублей.

Михаил Ведерников подтвердил, что программы льготного ипотечного кредитования - хорошая возможность для населения улучшить свои жилищные условия. Глава региона особо подчеркнул, что Псковская область включена в перечень регионов, где «Семейная ипотека» будет действовать в расширенном формате, что позволит семьям с детьми выбрать более комфортное и просторное жильё.

Еще один вопрос касался работ по благоустройству общественных территорий, которые идут по проекту «Формирование комфортной городской среды». Игорь Шатурный доложил, что на 25 общественных территориях работы полностью завершены, еще на 7 ведётся приём уже выполненных работ. По остальным территориям работы будут выполнены до сентября 2024 года. Всего в этом году будут облагорожены 37 общественных и одна дворовая территория.