«Росгосстрах» запустил акцию «Золотая пора» с выгодой до 25% при страховании жилья

С 16 сентября «Росгосстрах» запускает акцию по страхованию квартир и строений «Золотая пора», предоставляющую возможность для новых клиентов компании на четверть снизить стоимость полиса при заключении договора по классическим продуктам имущественного страхования «Квартира. Фундаментальное решение» и «Дом. Фундаментальное решение». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.
Согласно условиям договора, заключенного по акции «Золотая пора», имущество будет застраховано по полному пакету рисков: от пожара, взрыва, удара молнии, наводнения, урагана и иных стихийных бедствий, залива, аварии систем водоснабжения, а также внешнего воздействия, кражи, грабежа, разбоя, умышленных действий третьих лиц, террористического акта. При страховании строений обязательно должны быть застрахованы конструктивные элементы дома. В дополнение можно застраховать также постройки и сооружения на участке, включая забор и ограждения, сам участок и объекты ландшафтного дизайна. Для квартир акция действует при комплексном страховании внутренней отделки и инженерного оборудования, домашнего имущества и гражданской ответственности.
Акция «Золотая пора» действует до 15 декабря 2024 года в агентском и офисном каналах продаж «Росгосстраха». Узнать подробнее о ее условиях можно, обратившись в ближайший офис «Росгосстраха» или к страховым агентам компании. А также по телефонам: 8-800-200-09-00, 0530 (звонок бесплатный).
Erid: 2SDnjexK1WJ ПАО СК «Росгосстрах» ,ИНН 7707067683