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«Росгосстрах» запустил акцию «Золотая пора» с выгодой до 25% при страховании жилья

17.09.2024 09:54|ПсковКомментариев: 0

С 16 сентября «Росгосстрах» запускает акцию по страхованию квартир и строений «Золотая пора», предоставляющую возможность для новых клиентов компании на четверть снизить стоимость полиса при заключении договора по классическим продуктам имущественного страхования «Квартира. Фундаментальное решение» и «Дом. Фундаментальное решение». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Согласно условиям договора, заключенного по акции «Золотая пора», имущество будет застраховано по полному пакету рисков: от пожара, взрыва, удара молнии, наводнения, урагана и иных стихийных бедствий, залива, аварии систем водоснабжения, а также внешнего воздействия, кражи, грабежа, разбоя, умышленных действий третьих лиц, террористического акта. При страховании строений обязательно должны быть застрахованы конструктивные элементы дома. В дополнение можно застраховать также постройки и сооружения на участке, включая забор и ограждения, сам участок и объекты ландшафтного дизайна. Для квартир акция действует при комплексном страховании внутренней отделки и инженерного оборудования, домашнего имущества и гражданской ответственности.

«В нашей стране с ее разнообразием климатических зон в любой сезон существуют риски, угрожающие целостности жилья: именно природные катаклизмы чаще всего становятся причиной страховых случаев с домами. Только за три летних месяца "Росгосстрах" выплатил своим клиентам за дома и квартиры более 650 млн рублей, и подавляющее большинство — порядка 80% заявлений — поступило от владельцев жилья в частном секторе. При этом выплаты после паводков превысили прошлогодние в 5,5 раз. Клиентами компании из многоэтажных домов более 90% заявлений было подано из-за заливов, — говорит член правления «Росгосстраха» Юлия Шабанова. — И все эти события, включая пожары и кражи, входят в перечень страховых рисков, защиту от которых владельцам жилья предлагает наша компания. Страховой полис помогает собственникам недвижимости чувствовать себя более защищенными в финансовом плане. Чтобы сделать предложение компании еще более привлекательным по цене для потребителей, "Росгосстрах" запустил акцию "Золотая пора" — по ней застраховать свое жилье наши клиенты смогут с еще большей выгодой для себя. Страховые программы специалисты "Росгосстраха" разрабатывает таким образом, чтобы в них было минимальное количество исключений из страхового покрытия».

Акция «Золотая пора» действует до 15 декабря 2024 года в агентском и офисном каналах продаж «Росгосстраха». Узнать подробнее о ее условиях можно, обратившись в ближайший офис «Росгосстраха» или к страховым агентам компании. А также по телефонам: 8-800-200-09-00, 0530 (звонок бесплатный).

Erid: 2SDnjexK1WJ ПАО СК «Росгосстрах» ,ИНН 7707067683

Источник: Псковская Лента Новостей
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