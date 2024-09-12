Недвижимость

Псковская область заняла 60 место в рейтинге регионов РФ по доступности жилья в ипотеку

Псковская область заняла 60 место в рейтинге российских регионов по доступности жилья в ипотеку, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Доля семей, который могут купить квартиру в ипотеку по рыночной процентной ставке в Псковской области, составляет 10,4%. А доля семей, которые могут купить квартиру в ипотеку по средневзвешенной ставке с учетом действующих программ льготной ипотеки, - 25,5%.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

4 место - Мурманская область;

5 место - Ненецкий автономный округ;

14 место - Архангельская область;

19 место - Вологодская область;

31 место - Республика Карелия;

36 место - Новгородская область;

53 место - Санкт-Петербург;

61 место - Ленинградская область;

70 место - Калининградская область.

В прошлом году ипотека с учетом господдержки и льготных программ была доступна 27,8% семей. Лидером по доступности ипотеки на рыночных условиях в 2024 году стал Ямало-Ненецкий автономный округ. В регионе-лидере ипотеку на рыночных условиях на квартиру в 60 квадратных метров могут взять 39,4% семей. На втором и третьем местах по доступности ипотеки на рыночных условиях находятся Ханты-Мансийский автономный округ - Югра и Магаданская область, где доля таких семей составила 37,2% и 35,7% соответственно.

Также достаточно высокую доступность показали Мурманская область, Ненецкий автономный округ и Чукотский автономный округ, в которых доля превышает 30%. В целом эксперты отмечают, что в этих регионах доступность покупки жилья в ипотеку по рыночной ставке находится на относительно высоком уровне. Аналитики поясняют, что лидерство северных регионов закономерно – высокие зарплаты и большой объем жилого фонда определяют невысокие цены на недвижимость.

В 23 регионах менее 10% семей могут приобрести типовую «двушку», используя ипотечный заем на рыночных условиях, а в семи регионах и вовсе менее 5%. Замыкают рейтинг Республика Крым, Севастополь, Республика Дагестан, Чеченская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Алтай и Краснодарский край. Слабая доступность ипотеки объясняется здесь низкими зарплатами и высоким ценами на жилую недвижимость на Крымском полуострове и в Краснодарском крае.

В среднем по России доступность ипотеки по средневзвешенной ставке с учетом действующих в сентябре программ льготной ипотеки составила 30,9% против 13,4% по рыночным процентным ставкам, то есть более чем в два раза выше. При этом лидером по доступности ипотеки по средневзвешенной ставке с учетом льготной ипотеки стал также Ямало-Ненецкий автономный округ, в котором ипотека доступна для 66,8% семей.