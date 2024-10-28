Недвижимость

Андрей Козлов: «Псковский гектар» поможет привлечь работников в районы

Дефицит кадров сильно ощущается в Псковской области, и программа «Псковский гектар» нацелена на преодоление кадрового голода. Такие мнением с журналистами поделился депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов.

«Сейчас практически во всех сферах есть кадровый голод. Не только в медицине, в здравоохранении, такие же проблемы есть и у наших учителей, и в структурах жилищно-коммунального хозяйства. Есть районы, где действительно имеются вакансии по определенным категориям. И ввиду того, что там невысокая заработная плата, нужно как-то привлечь людей», - обозначил проблему Андрей Козлов.

Он напомнил, что решить эту проблему призвана, в частности, программа «Псковский гектар». Пилотными территориями, где она будет реализовываться, станут пять муниципальных образований: Куньинский район, Локнянский, Новоржевский, Пыталовский и Усвятский муниципальные округа.



«Надеюсь, пилотный проект сработает. И дальше пойдем по другим муниципалитетам, которые также смогут реализовывать эту программу», - добавил Андрей Козлов и напомнил, что на очередной сессии депутаты расширили перечень профессий, которые подходят под выделение «Псковского гектара».