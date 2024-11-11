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У русских «мое» должно быть: Игорь Дитрих о «псковском гектаре»

Поможет ли программа «псковский гектар» людям укрепиться на Псковской земле, рассказал заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Мы же русские и, наверное, у нас на генетическом уровне всегда есть в хорошем смысле "мое", то есть мой дом, моя земля, мой сад, мое дерево, которое мы посадили вместе с сыном или с дочерью. Все равно у русских, в хорошем смысле слова, "мое" должно быть, это оставляет людей на земле, оставляет людей в регионе. Даже обговорили с губернатором вопрос по "псковскому гектару, губернатор сказал: "Давайте сделаем так, что если мы все-таки выделяем этот гектар, то к нему должны быть подведены электричество, коммуникации, вода, дорога, газ. И вот тогда этот "псковский гектар" будет особенно привлекать". Люди будут понимать, что им дали землю», - поделился Игорь Дитрих.

Для того, чтобы на самом деле люди оседали и укрепились на Псковской земле, «псковский гектар» должен быть обеспечен определенными «допами», этот вариант сейчас прорабатывается, уточнил он.

Ранее в Псковской области расширили перечень специальностей, работа по которым дает право на получение в безвозмездное пользование для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства земельных участков.