Недвижимость

Администрация Пскова закупит еще восемь квартир для детей-сирот

Администрация города Пскова готова выделить 25 733 400 рублей для покупки квартир детям-сиротам, следует из документов, опубликованных на портале единой информационной системы в сфере госзакупок.

Каждое благоустроенное жилое помещение должно быть пригодным для постоянного проживания, отвечать санитарным и техническим правилам и нормам. Квартиры закупят на средства бюджета города Пскова, предусмотренные на реализацию в 2025 году муниципального проекта «Жилье детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» муниципальной программы «Обеспечение жильём жителей города Пскова» и должна находиться в границах муниципального образования «Город Псков» либо в Псковском районе с удалённостью не более 7-ми километров от черты города Пскова.

Площадь квартиры должна составлять не мене 33 квадратных метров, квартира должна быть оборудована всем необходимым: газовой или электрической плитой, центральным теплоснабжением, горячей и холодной водой, раковинами, унитазом и ванной. Также в квартире должен быть косметический ремонт.

Поставщика должны определить до 3 февраля. Собственникам квартиры должны передать ключи не позднее 31 мая 2025 года.

Ранее сообщалось, что администрация Пскова закупает еще четыре квартиры для детей-сирот на 9 747 500 рублей.