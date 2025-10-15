Суд отказал признать незаконным исключение «Магеллана» из схемы размещения нестационарных объектов в Пскове

Суд отказал ООО «Магеллан» в иске о признании незаконным исключения его павильона из схемы размещения нестационарных объектов в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в Арбитражном суде Псковской области.
«В иске отказано. Резолютивная часть решения оглашена 14 октября», - сказали в суде.
Данный спор связан с другими делами, находящимися в производстве суда:
Таким образом, суд продолжает комплексное рассмотрение споров, связанных с правовым статусом крупного торгового объекта на Рижском проспекте.