Недвижимость

Порядка 350 млн рублей предусмотрено на жилье для детей-сирот в Псковской области

348,17 млн рублей предусмотрено на обеспечение жильем детей-сирот в Псковской области в 2025 году, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.

«В 2024 и 2025 году в законе о бюджете Псковской области предусмотрено предоставление муниципальным образованиям субвенций на мероприятия по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот по договорам найма специализированных жилых помещений на сумму 338,44 млн рублей и 348,17 млн рублей соответственно (прирост относительно 2024 года составил 2,9% или 9,73 млн рублей)», - сообщили в министерстве.

Напомним, в Псковской области заключены контракты на покупку 134 квартир для детей-сирот в этом году.